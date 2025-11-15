В Украине наступает долгосрочный дефицит электроэнергии, который быстро закрыть не удастся / © Unsplash

В случае введения экстренных отключений света графики действуют не для всех, но в случае стабилизационных отключений информация об отсутствии или наличии света должна совпадать с графиками с вашей очередью.

В YASNO объяснили, что информация о вашей очереди может не совпадать с реальными отключениями по двум причинам:

состоялась корректировка графика от оператора системы распределения по распоряжению «Укрэнерго» — в таком случае информация обновится, как только оператор системы распределения ее обнародует, можно следить за уведомлениями в приложении YASNO или Киев Цифровой

произошла локальная авария во внутридомовых сетях или в ОСР

Алгоритм действий, если свет выключен без предупреждения

Проверьте, не введены ли экстренные отключения. Информация доступна на официальных страницах YASNO, ДТЭК и У”крэнерго»

Уточните в правление ОСМД или компании, обслуживающей дом, не произошла ли локальная авария

Сообщите оператору системы распределения, если ваш адрес отсутствует в графике или время не совпадает. Это можно сделать на сайте ДТЭК Киевские электросети, заполнив форму «Сообщите нам»

