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Если у вас такая фамилия, ваши предки были из рода знахарей или гадалок

Если у вас такая фамилия, ваши предки были из рода знахарей или гадалок

Были ли ваши предки знахарями и гадалками

Были ли в вашем роду знахари и гадалки: проверьте свою фамилию

Украинские фамилии имеют определенное происхождение, свою историю и могут многое рассказать о своих носителях.

На сайте "Родни " можно найти фамилии и их производные, которые намекают на "знахарское" прошлое, на причастность к такому делу, как гадание. Здесь можно получить информацию, сколько людей сейчас носят такие фамилии в Украине.

Ваши предки, скорее всего, гадали или были знахарями, если вы в списке:

  • Ворожбит.  В Украине 848 носителей этой фамилии.
  • Ворожко, 553 носителей.
  • Ворожцова  - 137.
  • Ворожка (118).
  • Ворожильник (38).
  • Видьма. На сегодняшний день насчитывается только 23 носителя.
  • Видьмаченко,  редкая фамилия, всего 6 носителей.
  • Видьманов. Украинцев с такой фамилией очень мало — 5 носителей.
  • Вищун (59 носителей).
  • Вищук (192 носителей).
  • Вищунова (5).
  • Знахаренко (117 носителей).
  • Знахарчук (16)
  • Знахарук (11)

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