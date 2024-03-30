Если у вас такая фамилия, ваши предки были из рода знахарей или гадалок

Были ли в вашем роду знахари и гадалки: проверьте свою фамилию

Украинские фамилии имеют определенное происхождение, свою историю и могут многое рассказать о своих носителях.

На сайте "Родни " можно найти фамилии и их производные, которые намекают на "знахарское" прошлое, на причастность к такому делу, как гадание. Здесь можно получить информацию, сколько людей сейчас носят такие фамилии в Украине.

Ваши предки, скорее всего, гадали или были знахарями, если вы в списке:

Ворожбит. В Украине 848 носителей этой фамилии.

Ворожко, 553 носителей.

Ворожцова - 137.

Ворожка (118).

Ворожильник (38).

Видьма. На сегодняшний день насчитывается только 23 носителя.

Видьмаченко, редкая фамилия, всего 6 носителей.

Видьманов. Украинцев с такой фамилией очень мало — 5 носителей.

Вищун (59 носителей).

Вищук (192 носителей).

Вищунова (5).

Знахаренко (117 носителей).

Знахарчук (16)

Знахарук (11)

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