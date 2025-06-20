Как закрыть щавель на зиму в банках. / © Фото из открытых источников

Реклама

Как замороженный, так и консервированный щавель прекрасно сохраняет свой вкус и основные свойства, поэтому его можно использовать для приготовления зеленого борща, различных соусов, салатов и т.д. Если добавить к своим зимним блюдам эту зелень, можно насладиться летним вкусом даже в сильные морозы.

Чтобы закрыть щавель на зиму в банках, вам понадобятся всего три ингредиента:

сам щавель – 1 кг;

соль — 100 г;

вода – 1 л.

Сначала щавель нужно тщательно промыть под проточной водой, чтобы удалить весь песок и грязь. Толстые стебли лучше оторвать или отрезать, а затем листья нарезать полосками шириной до 2 см.

Реклама

Теперь нужно подготовить тару, в которой вы будете хранить щавель зимой. Крышки и банки следует также вымыть, а затем простерилизовать, чтобы предотвратить развитие бактерий. Сделать это вы можете с помощью духовки, микроволновки или просто на пару.

Настало время приготовить рассол. Вскипятите в кастрюле воду, добавьте соль и перемешайте, чтобы она полностью растворилась. Снимите с огня рассол и немного его охладите.

Можете приступать к консервации. Нарезанный щавель нужно разложить в подготовленные банки, уплотняя, чтобы поместилось как можно больше. Затем залейте рассолом, оставив немного пространства до края банки. Закрутите каждую емкость стерилизованной крышкой, а затем снова простерилизуйте. Для этого банки нужно поставить в большую кастрюлю с горячей водой, чтобы жидкость покрывала их на 2/3. Стерилизовать следует 15-20 минут на среднем огне.

После этого осторожно извлеките банки и оставьте их остывать при комнатной температуре. Хранить консервированный щавель нужно в прохладном и темном месте.

Реклама

Вы также можете успешно заморозить щавель на зиму — так вы еще лучше сохраните его вкусовые и полезные свойства.

Читайте также: