Если в доме появились муравьи: что говорят эксперты и народные приметы

К чему появились муравьи / © Credits

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Муравьи в доме — неприятная неожиданность, особенно если еще вчера их не было, а сегодня на кухне уже появилась целая тропа насекомых. Однако эксперты советуют сначала искать вполне практическую причину их появления, а потом обращаться к народным толкованиям.

Почему муравьи заходят в дом

Чаще всего насекомых привлекают еда, вода и благоприятные условия для обустройства гнезда. Особенно легко муравьи находят дорогу к сладкостям, крошкам, хранящимся открытыми продуктам, а также местам с повышенной влажностью. Некоторые виды могут обустраивать гнезда непосредственно в стенах, под полом, плинтусами или древесине, поврежденной влагой.

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Поэтому если в доме появились муравьи, следует проверить кухонные шкафчики, места возле мойки, вентиляцию, плинтусы и щели у труб. Продукты лучше хранить в герметичных контейнерах, крошки убирать сразу, а доступные насекомым щели закрыть. Важно также устранить источник влаги.

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Если муравьев становится все больше или в помещении появляются крылатые особи, это может свидетельствовать о гнездо внутри дома.

Что говорят народные приметы

В народной традиции муравьи в доме чаще всего считались хорошим знаком. Их связывали с трудолюбием и обилием, поэтому появление насекомых могло предвещать прибыль, благополучие или приятные изменения в семье.

Есть и более конкретные толкования. По некоторым поверьям, черные муравьи в доме — к деньгам, рыжие — к дороге или путешествию, а появление насекомых летом — к пополнению в семье. Такие трактовки разнятся в зависимости от местности и конкретной народной традиции.

Считалось также, что движущиеся вглубь дома муравьи «несут» с собой изобилие, а их уход из дома могли воспринимать как знак перемен или потери благосостояния. В то же время, это именно народные верования, а не способ предсказать будущее.

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