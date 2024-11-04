Если в жизни сплошные проблемы и неприятности, сделайте вот это – и вы разорвете круг неудач

Рассказываем, что нужно сделать, чтобы разорвать круг неудач.

Возьмите на себя ответственность

Главное, что нужно сделать, это понять, что вы хозяин своей жизни. Если с вами что-то случается – хорошее или плохое, то именно вы являетесь соучастником этой ситуации. Не сдали экзамен, чтобы получить водительское удостоверение? Следовательно, были недостаточно подготовлены. Не прошли собеседование на работу своей мечты? У вас нет подходящих навыков и опыта.

Не следует винить обстоятельства или других людей в том, что вам не повезло. Лучше взять на себя ответственность и принять тот факт, что есть проблемы, требующие решения. Тем самым вы не будете тратить свой внутренний ресурс на обвинения, а сможете аккумулировать энергию для преодоления трудностей. Следует помнить о том, что проблемы даются нам для того, чтобы мы их преодолевали и становились сильнее.

Молитва для тех, кого преследуют неудачи

Да, есть такие случаи, когда у человека опускаются руки, потому что черная полоса никак не заканчивается. В этой ситуации лучше обращаться к своему ангелу-хранителю. Даже если вы не верите в защиту высших сил, стоит все же попробовать.

Молитва к ангелу-хранителю: " Обращаюсь я к тебе, мой ангел. Распоряжаешься ты делами моими с самого рождения, никогда меня не бросал. Прости мое непослушание всякое и защити от невезения дьявольского. Пусть неудачи обойдут меня стороной и не вернутся. Надеюсь на твою силу великую, так как рассчитывать мне больше не на кого».

Также стоит сходить в церковь и немного побыть там, поставить свечу. Можно просто помолиться своими словами, это наполнит вас жизненными силами и спокойствием.

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