Если в жизни все не так, как хочется, нужно сделать одну простую вещь: совет мудреца

Когда все складывается не так, как хочется, нужно принять единственное правильное решение – и все изменится к лучшему.

Омар Хайям – великий философ, поэт, астролог и математик оставил после себя чрезвычайно весомое наследие, настоящую энциклопедию мудрости, которую вложил в свои кроткие поэзии.

Мудрец так хорошо понимал глубину человеческой души, что в его лаконичных поэзиях и сегодня каждый может найти ответы на свои сложные вопросы.

Довольно часто бывают ситуации, когда на человека сваливается куча проблем, и он не знает, как с ними справиться. В такие периоды жизнь превращается в сплошную борьбу.

Великий мыслитель в строках своей поэзии говорит, что делать в период трудностей: "Веселись, если мир весь в огне передряги. Веселись, когда все в этой жизни не так! Каждый весел в здоровье, в счастье полном".

Даже в "огне передряги" Омар Хайям рекомендует радоваться жизни и не терять своего оптимизма. Поэт напоминает, что самое главное в жизни – это здоровье. Если оно есть, это уже веский повод для радости, даже если все остальное идет не так, как хочется.

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