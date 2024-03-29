Если вам сейчас очень тяжело, скажите эти слова – и все будет хорошо

Если в вашей жизни есть какие-то проблемы или вообще наступила черная полоса неудач, значит, пришло время для перемен. В такой период следует не впадать в панику или отчаяние, а искать точку опоры в себе. Это происходит только для того, чтобы ваша жизнь стала лучше. Психологи и тренеры личностного развития рекомендуют дать себе время прожить неприятности, связанные с изменениями, так вы сможете перейти на более высокий уровень благополучия и достатка. Рассказываем, какую фразу нужно говорить себе, чтобы поскорее закончились все невзгоды.

Как выйти из черной полосы неудач и стать счастливыми

Во-первых, нужно говорить себе такую фразу: "Я есть и имею право на счастье, здоровье, благополучие – это все принадлежит мне от рождения". Тем самым вы декларируете свое право на то, чтобы судьба была к вам благосклонна. Повторяйте эти слова как можно чаще, уже через несколько дней увидите, как все начнет меняться. А главное, изменения произойдут с вами, вы убедитесь, что рождены с правом быть счастливыми.

Тем самым вы декларируете свое право на то, чтобы судьба была к вам благосклонна. Повторяйте эти слова как можно чаще, уже через несколько дней увидите, как все начнет меняться. А главное, изменения произойдут с вами, вы убедитесь, что рождены с правом быть счастливыми. Во-вторых, следует помнить, когда какая-то неприятность повторяется в вашей жизни постоянно, это значит, что вы не извлекли своего урока из этой ситуации, и вас жизнь возвращает к ней снова. Чтобы выйти из этого цикла проблем, нужно понять, что вы делаете не так, и ситуация закроется. Как определить, что вы прошли урок? Если вы снова попадете в такую передрягу, например, в токсичные отношения, то вы уже будете действовать по-новому, не соглашаясь на это. Тогда жизнь выведет вас на новый уровень и больше в вашем пространстве не будет плохих людей, которые будут делать вам больно. Это также касается проблем с деньгами, здоровьем, работой и т.п.

следует помнить, когда какая-то неприятность повторяется в вашей жизни постоянно, это значит, что вы не извлекли своего урока из этой ситуации, и вас жизнь возвращает к ней снова. Чтобы выйти из этого цикла проблем, нужно понять, что вы делаете не так, и ситуация закроется. Как определить, что вы прошли урок? Если вы снова попадете в такую передрягу, например, в токсичные отношения, то вы уже будете действовать по-новому, не соглашаясь на это. Тогда жизнь выведет вас на новый уровень и больше в вашем пространстве не будет плохих людей, которые будут делать вам больно. Это также касается проблем с деньгами, здоровьем, работой и т.п. В-третьих, каждый день благодарите за то, что у вас есть. Благодарность – это самая сильная молитва. Если не хотите в своей жизни неприятностей, просто благодарите. Посмотрите вокруг, есть люди, которым гораздо хуже, чем вам, а у вас, наверное, есть, за что быть благодарными жизни: за дом, семью, работу, одежду или еду. Так вы будете декларировать намерение счастья и достатка, и у вас будет только прибывать. Вы станете здоровее, счастливее и успешнее. Мы ведь все получаем только то, что транслируем в этот мир.

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