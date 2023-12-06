Если вас пытаются унизить, скажите только одно слово: это беспроигрышный прием

Когда-то великий психолог, Зигмунд Фрейд, сказал, что сильная личность не должна брать на себя бремя чужих утверждений. Обычно, когда человек оскорбляет, к нам это не имеет никакого отношения, просто ему очень больно и плохо. Ибо каждый из нас делится с другими только тем, что несет в себе. Рассказываем, что нужно сделать, когда вас начинают оскорблять или унижать.

Как сопротивляться оскорблениям и плохому поведению

Не стоит спорить, просто нужно сказать «да» любым отрицательным словам, сказанным в вашу сторону. Как и почему это работает? Когда вы спокойно соглашаетесь с утверждениями оппонента, вы растворяете психологическое давление, которое идет на вас с его стороны. Тогда человек, который вас задел, будет вынужден успокоиться, потому что вы не даете ему никаких оснований для продолжения диалога. Сказав «да», вы обесцениваете любой негатив, лишая возможности совершить следующий выпад в вашу сторону.

Улучшайте свою самооценку, вы ведь то, что о себе думаете. Поэтому, чтобы вас не трогали обидные слова, думайте о себе только лучшее, вы должны стать самой ценной личностью для себя. Не позволяйте окружающим поколебать веру в то, что вы лучший. Тогда вам будет совершенно безразлично то, что вас оскорбляют.

А если в вашем окружении есть такие люди, которые вас критикуют или оскорбляют, стоит задуматься над тем, чтобы исключить их из своего круга общения. Ибо жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на токсичных людей, которые только и делают, что отравляют все вокруг себя.

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