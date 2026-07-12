Почему нагревается смартфон / © pexels.com

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Специалисты предупреждают: температура более 40°C уже нежелательна для литий-ионной батареи, особенно если это происходит часто.

Почему смартфон перегревается

Чаще всего причиной становятся не заводские дефекты, а повадки самого пользователя.

Вот самые распространенные факторы:

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игры или просмотр видео под прямыми солнечными лучами;

зарядка смартфона в толстом силиконовом или кожаном чехле;

одновременная работа нескольких «тяжелых» приложений, например навигатора, камеры и мессенджеров;

использование некачественных или дешевых зарядных устройств;

ношение телефона в плотном кармане в жару, где он дополнительно нагревается от температуры тела.

Чем опасна температура более 40°C

Когда батарея работает в условиях высокой температуры, ее химические компоненты начинают деградировать быстрее. В результате аккумулятор постепенно теряет емкость, а смартфону приходится заряжать все чаще. Кроме того, перегрев может вызвать:

быстрее разряжание батареи;

снижение производительности процессора;

более медленную работу камеры;

уменьшение яркости дисплея;

в критических случаях — повреждение отдельных компонентов устройства.

Как избежать перегрева смартфона

Чтобы продлить жизнь аккумулятора, достаточно соблюдать несколько простых правил:

не оставляйте телефон под прямым солнцем;

во время зарядки снимайте плотный чехол;

закрывайте фоновые приложения, которыми вы не пользуетесь;

используйте только качественные зарядные устройства;

в сильную жару при возможности откажитесь от беспроводной зарядки, ведь она создает дополнительное тепло.

Как правильно охладить телефон

Если смартфон уже сильно нагрелся, не следует класть его в холодильник или морозильную камеру. Резкий перепад температур может привести к образованию конденсата внутри корпуса, что значительно опаснее самого перегрева.

Зато лучше:

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прекратить использование устройства на несколько минут;

отключить ресурсоемкие программы;

положить смартфон в тень или на прохладную керамическую поверхность;

дождаться природного охлаждения.

FAQ

Почему греется телефон при зарядке?

Небольшой нагрев является нормальным явлением, особенно если используется быстрая зарядка. Однако если корпус становится очень горячим или температура превышает примерно 40°C, причиной может быть некачественное зарядное устройство, плотный чехол, фоновые процессы или высокая температура окружающей среды.

Что делать, если телефон перегревается?

Прекратите использование смартфона, закройте тяжелые приложения, снимите чехол и перенесите устройство в прохладное место без прямого солнечного света. Не охлаждайте телефон в холодильнике или в морозильной камере — резкое изменение температуры может повредить электронику.

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