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Если ваш смартфон нагревается до 40 ° C — вы можете потерять батарею уже за полгода
Если телефон стал горячим во время зарядки или даже обычного использования, это не всегда повод для паники. Однако регулярный перегрев может значительно сократить срок службы аккумулятора и привести к снижению производительности устройства.
Специалисты предупреждают: температура более 40°C уже нежелательна для литий-ионной батареи, особенно если это происходит часто.
Почему смартфон перегревается
Чаще всего причиной становятся не заводские дефекты, а повадки самого пользователя.
Вот самые распространенные факторы:
игры или просмотр видео под прямыми солнечными лучами;
зарядка смартфона в толстом силиконовом или кожаном чехле;
одновременная работа нескольких «тяжелых» приложений, например навигатора, камеры и мессенджеров;
использование некачественных или дешевых зарядных устройств;
ношение телефона в плотном кармане в жару, где он дополнительно нагревается от температуры тела.
Чем опасна температура более 40°C
Когда батарея работает в условиях высокой температуры, ее химические компоненты начинают деградировать быстрее. В результате аккумулятор постепенно теряет емкость, а смартфону приходится заряжать все чаще. Кроме того, перегрев может вызвать:
быстрее разряжание батареи;
снижение производительности процессора;
более медленную работу камеры;
уменьшение яркости дисплея;
в критических случаях — повреждение отдельных компонентов устройства.
Как избежать перегрева смартфона
Чтобы продлить жизнь аккумулятора, достаточно соблюдать несколько простых правил:
не оставляйте телефон под прямым солнцем;
во время зарядки снимайте плотный чехол;
закрывайте фоновые приложения, которыми вы не пользуетесь;
используйте только качественные зарядные устройства;
в сильную жару при возможности откажитесь от беспроводной зарядки, ведь она создает дополнительное тепло.
Как правильно охладить телефон
Если смартфон уже сильно нагрелся, не следует класть его в холодильник или морозильную камеру. Резкий перепад температур может привести к образованию конденсата внутри корпуса, что значительно опаснее самого перегрева.
Зато лучше:
прекратить использование устройства на несколько минут;
отключить ресурсоемкие программы;
положить смартфон в тень или на прохладную керамическую поверхность;
дождаться природного охлаждения.
FAQ
Почему греется телефон при зарядке?
Небольшой нагрев является нормальным явлением, особенно если используется быстрая зарядка. Однако если корпус становится очень горячим или температура превышает примерно 40°C, причиной может быть некачественное зарядное устройство, плотный чехол, фоновые процессы или высокая температура окружающей среды.
Что делать, если телефон перегревается?
Прекратите использование смартфона, закройте тяжелые приложения, снимите чехол и перенесите устройство в прохладное место без прямого солнечного света. Не охлаждайте телефон в холодильнике или в морозильной камере — резкое изменение температуры может повредить электронику.