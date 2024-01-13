Если ваша фамилия звучит так, значит, она происходит от древних профессий: что означают родовые имена

Вот какие украинские фамилии происходят от давних профессий, что уже нет сегодня.

Очень часто в древности людям давали родовые имена, которые характеризовали особенность их внешнего вида, характера или описывали род деятельности. В книге украинского языковеда Юлиана Редька "Современные украинские фамилии" указан перечень интересных украинских фамилий, связанных с экономической жизнью тогдашней страны. И уровень развития различных отраслей хозяйства был украинцев немалый.

До отмены крепостного права промышленность на территории современной Украины находилась в зачаточном состоянии. Поэтому естественно, что занимавшиеся ею люди сильно выделялись на фоне других. Часто название их профессия не только становилось личным именем, но и переходило к потомкам как фамилия.

Например, на зарождение металлургической промышленности указывает фамилию Гамерник (извращенный вариант от "кошельник"), которая происходит от слова "кузница" (устаревшее название для металлообрабатывающего заведения, металлоплавильные, водяной кузницы). Сейчас это родовое имя занимает 32 986 место, насчитывая 141 носителей. Чаще встречается на Приднестровье.

Еще одна фамилия Рудник, произошедшая от слова "рудокоп". А вот родовое имя Рудницкий можно увязать с названием местности, где такой промысел развивался. Сегодня в Украине носителей фамилии Рудник 1785 особей, а встречается она чаще всего на Волыни.

Достаточно интересная фамилия Гутник и производная от него Гутникевич. Они означают человека, работающего на стекольном заводе. Сегодня существует около 3000 носителей такого родового имени и встречается на Галичине.

Особенно популярным промыслом на территории современной Украины была эксплуатация лесов, поэтому это поспособствовало появлению таких фамилий как Угляр, Смоляр-Смолярчук-Смолярский, Будник-Будниченко. Например, фамилия Угляр популярна сегодня на Галичине, насчитывает 144 человека и занимает 32390 место.

Фамилия Будник более популярна, ведь насчитывает 2777 человек и большинство таких людей живет на Подолье. А вот родовое имя Смоляр встречается на Слобожанщине и насчитывает 2337 носителей, занимая 1883 место.

Очень популярной в древности была кожевенная промышленность. Она представлена двумя фамилиями – Кожемяк и Гарбар. Первое популярно в Кировоградской области и насчитывает 55 носителей. Второе можно встретить в Житомирской области. Оно насчитывает 2648 носителей.

Издавна славилась Украина производством ковров, а потому эта профессия просто не могла не остаться в антропонимии украинцев. В Киевской области можно встретить фамилию Килимник. Синонимическим к нему является родовое имя Коберник (образованное от слова "кобер", "ковер", то есть "ковер"). Оно насчитывает 1672 носителя и распространено на Приднепровье. Также существует и вариант Коберский.

Фамилии Пекарь, Пекарский, Пекарчук связаны с людьми, которые выпекали хлеб. Наиболее популярны они сегодня на Волыни.

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