Если ваша курица это увидит, о яйцах можете забыть: фермер рассказала, что влияет на откладывание

Может так случиться, что куры вдруг прекращают нести яйца и не хотят откладывать их даже при правильном уходе или питании. Что может послужить причиной?

Автор блога на YouTube о фермерстве Татьяна Рыбаченко рассказала о том, что куры могут прекратить откладывать яйца, если ощутят сильный стресс или опасность.

К примеру, если на домашнюю птицу напала собака или она увидела, как вы забрали и зарубили одну из них, то нервная система курочек может дать сбой и они не будут нести яйца.

Также ранее фермер рассказывала, что существует еще одна причина, почему вы не видите яиц в курятнике. Дело в том, что вы не убираете куриный помет.

Если этого не делать, то в курятнике не хватит кислорода и это негативно скажется на отложении яиц. Чтобы этого предотвратить, старайтесь хотя бы иногда проветривать помещение, где живут и уносятся куры. Однако, следите, чтобы не было сквозняков. Птица их не любит.

Автор блога порекомендовала раз в два дня летом убирать курятник, очищая его от помета. А зимой регулярно класть на свежий куриный помет подстилку из соломы. Почему его нельзя убирать в холодное время года? Дело в том, что помет играет роль утеплителя и помогает дополнительно обогреть курятник.

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