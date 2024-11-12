Если вы будете хранить лук рядом с этим, то он превратится в гниль: роковая ошибка

Если спросить украинцев, как хранить лук, то большинство ответит, что ему нужно сухое прохладное место с доступом свежего воздуха. Однако есть одна ошибка, которую допускают почти все.

Если вы положите в одном помещении, например, погреба, лук и картофель, то будьте готовы к тому, что через некоторое время вместо луковиц увидите неприятную зловонную жижу и гниль. Поэтому обязательно запомните, что эти овощи "не любят" друг друга.

Какие еще есть правила хранения лука? Эксперты утверждают, что этот овощ важно хранить при температуре от 0 до 10 градусов. Тогда она пролежит около года. Если температура ниже или выше, то этот термин значительно сокращается.

Нарезанный лук следует хранить в холодильнике, а еще лучше положить в морозильную камеру. Если вы разрезали луковицу пополам, лучше перед хранением положить ее в герметичный контейнер или пакет. В холодильнике она пролежит около одной недели.

Если вы собираетесь позже готовить лук и добавлять его в различные горячие блюда, то есть вам не важны его упругость и текстура, тогда обязательно положите в морозильную камеру. Там она пролежит и до нескольких месяцев.

Зеленый лук, сладкий лук, лук-порей, зеленый чеснок и стрелки чеснока следует хранить только в холодильнике.

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