ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
9
Время на прочтение
3 мин

Если вы мечтаете о спокойной собаке: эксперты назвали 7 лучших пород с кротким нравом

Спокойный характер собаки зависит не только от воспитания, но и от наследственности. Специалисты назвали семь пород, которые часто рекомендуют людям, мечтающим о уравновешенном домашнем питомце.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Комментарии
Мопс

Мопс / © Credits

Многие люди, выбирая домашнего питомца, обращают внимание не только на внешность или размер собаки, но и на её характер. Если вы мечтаете о уравновешенном четверолапом друге, который будет комфортно чувствовать себя в спокойной домашней обстановке, стоит учитывать особенности породы. Ветеринарные эксперты отмечают, что, хотя на поведение животного влияют воспитание и условия жизни, генетика также играет важную роль в формировании темперамента.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Ветеринарный хирург Хилари Хамм-Битти объясняет, что темперамент собаки — это её характер или личность. По её словам, когда речь идёт о чистокровных собаках, именно наследственность является одним из главных факторов, определяющих особенности поведения.

В то же время ветеринарный консультант Джо Майерс предупреждает, что не следует путать спокойный характер с пассивностью или неприхотливостью. Даже уравновешенные породы нуждаются в регулярных физических нагрузках, внимании хозяина и надлежащем уходе. Поэтому при выборе домашнего питомца важно оценивать не только породу, но и индивидуальные особенности конкретного животного.

Эксперты назвали семь пород, которые чаще всего отличаются спокойным характером.

  • Немецкая дог

Несмотря на свои внушительные размеры, немецкий дог давно заслужил репутацию «нежного великана». По словам Хилари Хамм-Битти, представители этой породы обычно спокойны, терпеливы и очень привязываются к своей семье. Хотя им необходимы регулярные физические упражнения, после прогулок они быстро расслабляются и с удовольствием проводят время рядом с хозяевами. При правильном воспитании немецкие доги могут стать замечательными семейными собаками.

  • Мопс

Спокойными могут быть не только крупные собаки. Мопсы также входят в список пород с уравновешенным характером. Эксперт отмечает, что это одна из древнейших пород, история которой берет начало в Китае. Мопсы больше всего любят находиться рядом с хозяевами и легко создают атмосферу домашнего уюта.

Специалисты также объясняют, что из-за особенностей строения морды и дыхательных путей мопсы часто менее энергичны, чем многие другие породы, поэтому нередко предпочитают спокойный отдых.

  • Ньюфаундленд

Ньюфаундленды известны своим терпеливым и кротким характером. По словам Хилари Хамм-Битти, эту породу выводили для неспешной и стабильной работы, что отразилось на её темпераменте.

Кроме того, ньюфаундлендов часто называют «собаками-няньками» из-за их внимательного отношения к детям. Несмотря на любовь к активной жизни, они также с удовольствием отдыхают вместе с семьёй.

  • Бергамская овчарка

Бергхамские овчарки могут нуждаться в более тщательном уходе за шерстью, однако их характер эксперты называют одним из самых спокойных. Ветеринарный хирург Эйми Уорнер отмечает, что эти собаки предпочитают тихую обстановку и скорее склонны внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг, чем вести себя беспокойно.

Благодаря уравновешенному характеру они могут стать преданными домашними питомцами.

  • Бассет-хаунд

В список также вошёл бассет-хаунд. По словам Джо Майерса, его неторопливое поведение, характерная внешность и спокойный вид создают впечатление очень уравновешенной собаки.

В то же время эксперт отмечает, что это не означает полной пассивности. Бассет-хаунды относятся к гончим собакам, поэтому, уловив интересный запах, могут проявлять немалую настойчивость.

  • Кламбер-спаниель

Кламбер-спаниели сочетают любовь к отдыху с потребностью в регулярных прогулках. По словам Эйми Уорнер, по сравнению со многими другими спаниелями они отличаются более спокойным и уравновешенным характером.

Эксперты напоминают, что владельцам таких собак всё равно необходимо следить за их физической формой, весом и здоровьем суставов, ведь даже спокойные породы нуждаются в достаточной двигательной активности.

  • Тибетский спаниель

Тибетские спаниели также известны своим уравновешенным характером. Они любят находиться рядом с семьёй и часто спокойно наблюдают за тем, что происходит вокруг.

Как отмечает Джо Майерс, этих собак можно охарактеризовать не только как спокойных, но и как очень наблюдательных. Именно эта черта делает их внимательными и преданными домашними питомцами.

Напомним, ранее мы сообщали, что внезапная дрожь или вздутие живота у собаки могут быть не просто признаком плохого самочувствия. Ветеринары предупреждают: один из этих симптомов нередко требует немедленной операции, ведь промедление может стоить животному жизни.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
9
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie