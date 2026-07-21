Если вы мечтаете о спокойной собаке: эксперты назвали 7 лучших пород с кротким нравом

Мопс / © Credits

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Многие люди, выбирая домашнего питомца, обращают внимание не только на внешность или размер собаки, но и на её характер. Если вы мечтаете о уравновешенном четверолапом друге, который будет комфортно чувствовать себя в спокойной домашней обстановке, стоит учитывать особенности породы. Ветеринарные эксперты отмечают, что, хотя на поведение животного влияют воспитание и условия жизни, генетика также играет важную роль в формировании темперамента.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Ветеринарный хирург Хилари Хамм-Битти объясняет, что темперамент собаки — это её характер или личность. По её словам, когда речь идёт о чистокровных собаках, именно наследственность является одним из главных факторов, определяющих особенности поведения.

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В то же время ветеринарный консультант Джо Майерс предупреждает, что не следует путать спокойный характер с пассивностью или неприхотливостью. Даже уравновешенные породы нуждаются в регулярных физических нагрузках, внимании хозяина и надлежащем уходе. Поэтому при выборе домашнего питомца важно оценивать не только породу, но и индивидуальные особенности конкретного животного.

Эксперты назвали семь пород, которые чаще всего отличаются спокойным характером.

Немецкая дог

Несмотря на свои внушительные размеры, немецкий дог давно заслужил репутацию «нежного великана». По словам Хилари Хамм-Битти, представители этой породы обычно спокойны, терпеливы и очень привязываются к своей семье. Хотя им необходимы регулярные физические упражнения, после прогулок они быстро расслабляются и с удовольствием проводят время рядом с хозяевами. При правильном воспитании немецкие доги могут стать замечательными семейными собаками.

Мопс

Спокойными могут быть не только крупные собаки. Мопсы также входят в список пород с уравновешенным характером. Эксперт отмечает, что это одна из древнейших пород, история которой берет начало в Китае. Мопсы больше всего любят находиться рядом с хозяевами и легко создают атмосферу домашнего уюта.

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Специалисты также объясняют, что из-за особенностей строения морды и дыхательных путей мопсы часто менее энергичны, чем многие другие породы, поэтому нередко предпочитают спокойный отдых.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленды известны своим терпеливым и кротким характером. По словам Хилари Хамм-Битти, эту породу выводили для неспешной и стабильной работы, что отразилось на её темпераменте.

Кроме того, ньюфаундлендов часто называют «собаками-няньками» из-за их внимательного отношения к детям. Несмотря на любовь к активной жизни, они также с удовольствием отдыхают вместе с семьёй.

Бергамская овчарка

Бергхамские овчарки могут нуждаться в более тщательном уходе за шерстью, однако их характер эксперты называют одним из самых спокойных. Ветеринарный хирург Эйми Уорнер отмечает, что эти собаки предпочитают тихую обстановку и скорее склонны внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг, чем вести себя беспокойно.

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Благодаря уравновешенному характеру они могут стать преданными домашними питомцами.

Бассет-хаунд

В список также вошёл бассет-хаунд. По словам Джо Майерса, его неторопливое поведение, характерная внешность и спокойный вид создают впечатление очень уравновешенной собаки.

В то же время эксперт отмечает, что это не означает полной пассивности. Бассет-хаунды относятся к гончим собакам, поэтому, уловив интересный запах, могут проявлять немалую настойчивость.

Кламбер-спаниель

Кламбер-спаниели сочетают любовь к отдыху с потребностью в регулярных прогулках. По словам Эйми Уорнер, по сравнению со многими другими спаниелями они отличаются более спокойным и уравновешенным характером.

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Эксперты напоминают, что владельцам таких собак всё равно необходимо следить за их физической формой, весом и здоровьем суставов, ведь даже спокойные породы нуждаются в достаточной двигательной активности.

Тибетский спаниель

Тибетские спаниели также известны своим уравновешенным характером. Они любят находиться рядом с семьёй и часто спокойно наблюдают за тем, что происходит вокруг.

Как отмечает Джо Майерс, этих собак можно охарактеризовать не только как спокойных, но и как очень наблюдательных. Именно эта черта делает их внимательными и преданными домашними питомцами.

Напомним, ранее мы сообщали, что внезапная дрожь или вздутие живота у собаки могут быть не просто признаком плохого самочувствия. Ветеринары предупреждают: один из этих симптомов нередко требует немедленной операции, ведь промедление может стоить животному жизни.

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