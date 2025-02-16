Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Если вы не чистите историю просмотров в TikTok – это самая роковая ошибка: вот зачем это нужно

Если вы не чистите историю просмотров в TikTok – это самая роковая ошибка: вот зачем это нужно

Как почистить историю просмотров TikTok / Фото: Freepik

Такая процедура очень важна как для самого телефона, так и для удобства использования приложения.

Все видео, которые мы просматриваем в соцсети TikTok, хранятся на телефоне. А это, в свою очередь, не только съедает память смартфона, но и замедляет работу приложения. Поэтому крайне важно периодически чистить историю, тогда приложение будет работать в разы быстрее. А памяти на вашем телефоне станет больше.

Как быстро почистить историю просмотров в TikTok: пошаговая инструкция

  1. Надо открыть TikTok и перейти на вкладку "Главная".
  2. Нажмите на опцию поиска и введите в открытом поле точку, затем снова нажмите "Поиск".
  3. В верхней части экрана появятся опция "Открыть твою историю просмотров", на нее нужно нажать.
  4. Далее ищем опцию "Выбрать" и жмем "Вся история просмотров".
  5. Когда будут выбраны все видео, нажмите кнопку "Удалить".
  6. Готово! Теперь ваш TikTok будет работать быстрее, а памяти на телефоне станет больше.

Читайте также:

Зачем нужно класть лавровый лист в карман: запомните это на всю жизнь

Четыре признака того, что перед вами человек, которому ни в коем случае нельзя верить

Как почистить вытяжку от жира, накипи и нагара за 15 минут: лучшие способы

Похожие темы:

Следующая публикация