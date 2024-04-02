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Если вам редко делают комплименты – это признак того, что вы гораздо красивее, чем думаете

Если вам редко делают комплименты – это признак того, что вы гораздо красивее, чем думаете

Какие признаки того, что вы красивый человек / Фото: Freepik

Люди, как правило, не уверены в себе, когда дело касается их внешности.

Мы не можем по-настоящему оценить свою красоту, потому что воспринимаем себя не так, как окружающие. И часто такая оценка идет со знаком "минус". Хотя все может быть совсем наоборот. Рассказываем, как определить, что вы гораздо более привлекательный человек, чем думаете о себе.

Какие признаки того, что вы действительно красивый человек

  • Люди улыбаются, когда видят вас. Люди автоматически улыбаются тем, кто считается привлекательным. Психологи говорят, что мы бессознательно улыбаемся тем вещам, которые доставляют нам эстетическое удовольствие.
  • Незнакомцы "открывают глаза", когда видят вас. Если вы заходите в какое-нибудь помещение и люди смотрят на вас, не отводя взгляда, значит, вы действительно привлекательны.
  • Люди поднимают брови, когда видят вас. Когда человек приподнимает брови, это значит, что он удивлен. Это естественная реакция, как и улыбка, на вашу привлекательность. Если кто-то на вас смотрит и невольно приподнимает брови, значит он считает вас привлекательным человеком.
  • Вы редко получаете комплименты по отношению к своей внешности. Да, это может показаться странным, но люди не делают комплиментов только потому, что думают, что вы знаете о своей красоте. Обычно они просто стесняются сказать вам о том, что вы хороши, чтобы не попасть в неудобную ситуацию.
  • Люди склонны испытывать к вам сильнейшие чувства. Проследите, если вы красивый человек, другие будут испытывать к вам предельные чувства – как положительные, так и отрицательные. А вот безразличных к вам точно не будет, одни будут восхищаться вашими внешними данными, другие, напротив, будут завидовать.

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