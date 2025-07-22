Если вы случайно разбили или повредили товар в магазине: кто обязан за него платить

Если вы повредили товар в магазине, кто должен платить / © Credits

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Многие покупатели даже не подозревают, что случайно поврежденный в магазине товар не всегда нужно оплачивать. В Госпродпотребслужбе четко объяснили, что до момента покупки ответственность за товар несет именно магазин, а не клиент. Об этом пишет ресурс sud.ua.

Кто отвечает за товар в магазине

Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области объяснило, что согласно статьи 323 Гражданского кодекса Украины, владельцем товара до момента его продажи является магазин. Итак, если вы случайно что-то разбили или повредили, то не обязаны оплачивать ущерб, потому что это зона ответственности продавца.

Какие обязанности магазина:

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безопасно и надежно размещать хрупкие вещи на полках;

устанавливать упреждающие знаки в соответствующих зонах;

следить за тем, чтобы пол не был скользким, грязным или опасным для передвижения.

Чего не имеет права делать персонал магазина, если вы случайно повредили товар:

требовать деньги на месте или давить на вас психологически;

задерживать вас без разрешения;

угрожать, требовать документы или заставлять что-либо подписать;

оформлять любое «признание вины» по принуждению.

Такие действия нарушают Закон Украины «О защите прав потребителей».

Кто должен доказывать вашу вину в суде

Магазин обязан заниматься доказыванием вины. Если вы ненамеренно что-то повредили, компенсировать ущерб можно только по решению суда, но в том случае, если будет доказана умышленная порча имущества.

Что делать, если вы ненамеренно что-то разбили или повредили в магазине

1. Сообщите сотрудникам магазина о ситуации.

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2. Не убегайте с места и оставайтесь спокойными.

3. Не подписывайте никакие документы, если не уверены в их содержании.

4. Сделайте фото или видео места происшествия.

5. Если составляют акт, требуйте копию.

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6. В случае давления или агрессивного поведения сотрудников магазина следует позвонить в полицию.