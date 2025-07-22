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Если вы случайно разбили или повредили товар в магазине: кто обязан за него платить
Кто несет ответственность за ненамеренно поврежденный товар в магазине — клиент или продавец.
Многие покупатели даже не подозревают, что случайно поврежденный в магазине товар не всегда нужно оплачивать. В Госпродпотребслужбе четко объяснили, что до момента покупки ответственность за товар несет именно магазин, а не клиент. Об этом пишет ресурс sud.ua.
Кто отвечает за товар в магазине
Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области объяснило, что согласно статьи 323 Гражданского кодекса Украины, владельцем товара до момента его продажи является магазин. Итак, если вы случайно что-то разбили или повредили, то не обязаны оплачивать ущерб, потому что это зона ответственности продавца.
Какие обязанности магазина:
безопасно и надежно размещать хрупкие вещи на полках;
устанавливать упреждающие знаки в соответствующих зонах;
следить за тем, чтобы пол не был скользким, грязным или опасным для передвижения.
Чего не имеет права делать персонал магазина, если вы случайно повредили товар:
требовать деньги на месте или давить на вас психологически;
задерживать вас без разрешения;
угрожать, требовать документы или заставлять что-либо подписать;
оформлять любое «признание вины» по принуждению.
Такие действия нарушают Закон Украины «О защите прав потребителей».
Кто должен доказывать вашу вину в суде
Магазин обязан заниматься доказыванием вины. Если вы ненамеренно что-то повредили, компенсировать ущерб можно только по решению суда, но в том случае, если будет доказана умышленная порча имущества.
Что делать, если вы ненамеренно что-то разбили или повредили в магазине
1. Сообщите сотрудникам магазина о ситуации.
2. Не убегайте с места и оставайтесь спокойными.
3. Не подписывайте никакие документы, если не уверены в их содержании.
4. Сделайте фото или видео места происшествия.
5. Если составляют акт, требуйте копию.
6. В случае давления или агрессивного поведения сотрудников магазина следует позвонить в полицию.