Если вы слышите эти фразы, это значит, что вами манипулируют

Некоторые слова могут казаться невинными на первый взгляд, но на самом деле это продуманные фразы, с помощью которых оппонент пытается добиться своих целей.

Психологи говорят, что манипуляторы могут искусно использовать наши эмоции, страхи и желания, чтобы склонить нас к нужным решениям. Рассказываем, какие обычные фразы означают, что вами пытаются манипулировать.

Как понять по внутренним ощущениям, что вами манипулируют

Во время разговора эксперты по психологии рекомендуют обращать внимание на свои внутренние ощущения и то, как вы себя чувствуете физически. Вами точно хотят манипулировать, если во время коммуникации вы:

чувствуете вину, хотя ничего плохого никому не сделали;

стали сомневаться, вам кажется, что ваши желания неважны или надуманы;

чувствуете внутренний протест, но вам приходится соглашаться, чтобы никого не обидеть.

Какие типичные фразы использует манипулятор: объяснение психологов

Манипуляторы часто пользуются обесценивающими, путающими, вызывающими чувство вины или долга фразами:

"Только ты сможешь помочь решить эту проблему, мне больше не на кого положиться. Ты самый добрый человек в мире". Манипулятор пытается наделить человека теми качествами, которыми он подсознательно хочет обладать.

Манипулятор пытается наделить человека теми качествами, которыми он подсознательно хочет обладать. "Здесь нечего думать, давай соглашайся! Проблемы будем решать по мере поступления. Давай сделаем это, пока еще не поздно, начнем, а там видно будет". Так манипулятор пытается ускорить принятие решения, чтобы собеседник не успел подумать и отказаться от чего-либо.

Так манипулятор пытается ускорить принятие решения, чтобы собеседник не успел подумать и отказаться от чего-либо. "Ты хоть раз можешь меня послушать? Ты все делаешь по-своему, на чувства других тебе плевать". Таким образом, манипулятор пытается вызвать чувство вины у оппонента за свои решения и действия.

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