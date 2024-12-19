Если вы услышали хоть одну из этих фраз, то знайте, что вами манипулируют

Возможно, человек делает это ненамеренно, но из-за такой манеры ведения диалога оппонент теряет уверенность в себе, чувствует себя неполноценным, а в очень трудных случаях дело может дойти до депрессии.

Как понять, что вами манипулируют: объяснение психологов

Во время коммуникации психологи рекомендуют обращать внимание на свои эмоциональные ощущения и то, как вы себя чувствуете физически. Вами точно пытаются манипулировать, если вы во время разговора:

чувствуете себя виновными, хотя ничего плохого не сделали;

сомневаетесь в себе, вам внезапно кажется, что ваши желания не имеют значения, вы что-то сами себе надумали;

чувствуете внутренний протест, но соглашаетесь из страха обидеть или сделать что-то не так.

Какие типичные фразы использует манипулятор

В манипуляциях часто используются фразы, которые обесценивают, путают, вызывают чувство вины или долга:

"Я ради тебя отказываю себе во всем и столько делаю, а ты..."

"Ты меня подводишь, я так рассчитывал на тебя!"

"Ну если тебе это не важно и не имеет никакого значения, тогда…"

"Ты думаешь только о себе!"

"Все нормальные люди согласились бы, а тебе все не так!"

"Не придумывай, ты просто неправильно все понимаешь и надумываешь чушь".

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