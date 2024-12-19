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Если вы услышали хоть одну из этих фраз, то знайте, что вами манипулируют

Если вы услышали хоть одну из этих фраз, то знайте, что вами манипулируют

Как понять из слов человека, что он вами манипулирует / Фото: Freepik

Возможно, человек делает это ненамеренно, но из-за такой манеры ведения диалога оппонент теряет уверенность в себе, чувствует себя неполноценным, а в очень трудных случаях дело может дойти до депрессии.

Как понять, что вами манипулируют: объяснение психологов

Во время коммуникации психологи рекомендуют обращать внимание на свои эмоциональные ощущения и то, как вы себя чувствуете физически. Вами точно пытаются манипулировать, если вы во время разговора:

  • чувствуете себя виновными, хотя ничего плохого не сделали;
  • сомневаетесь в себе, вам внезапно кажется, что ваши желания не имеют значения, вы что-то сами себе надумали;
  • чувствуете внутренний протест, но соглашаетесь из страха обидеть или сделать что-то не так.

Какие типичные фразы использует манипулятор

В манипуляциях часто используются фразы, которые обесценивают, путают, вызывают чувство вины или долга:

  • "Я ради тебя отказываю себе во всем и столько делаю, а ты..."
  • "Ты меня подводишь, я так рассчитывал на тебя!"
  • "Ну если тебе это не важно и не имеет никакого значения, тогда…"
  • "Ты думаешь только о себе!"
  • "Все нормальные люди согласились бы, а тебе все не так!"
  • "Не придумывай, ты просто неправильно все понимаешь и надумываешь чушь".

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