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Если выключили свет во время стирки: что обязательно нужно сделать со стиральной машиной

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
533
Время на прочтение
2 мин
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Если выключили свет во время стирки: что обязательно нужно сделать со стиральной машиной

Что делать, если выключили свет во время стирки / Фото: pixabay.com

Нужно ли сливать воду из стиральной машинки, когда выключили свет: советы экспертов.

Если вдруг выключили свет, а у вас работает стиралка, нужно действовать правильно, чтобы не сломалась машинка и не испортились вещи. Рассказываем, что нужно делать, когда выключили свет во время стирки.

Что делать, когда во время стирки выключили свет

Эксперты по ремонту стиральных машин предоставили пошаговую инструкцию, как поступить в таком случае.

  • Сначала нужно вытащить штекер из розетки. Таким образом ваша машинка будет защищена от перепада напряжения, когда снова включат свет.
  • Если отключение недолгое, тогда сливать воду из стиральной машинки не нужно.
  • После включения света не спешите сразу включать стиральную машинку. Подождите несколько минут, пока напряжение стабилизируется, затем включайте.
  • Запустите программу полоскания и отжимания, чтобы хорошо выполоскать вещи, длительное время находящиеся в мыльной воде.

Что делать, когда во время стирки свет выключили на сутки и больше

Если напряжения нет длительное время, то нужно прибегнуть к другим методам.

  • Сначала нужно выключить машинку из розетки, затем подстелить под нее сухую тряпку или полотенце.
  • Далее найдите сливную трубу в нижней части стиралки.
  • Нужно извлечь этот шланг, снять заглушку и спустить воду в тазик или ведро.
  • После того как сольете воду, закройте шланг и верните на место. Затем откройте дверцу стиральной машинки и вытащите оттуда вещи.
  • Если дверца заблокирована, воспользуйтесь аварийным тросом или шнурком. Он должен находиться рядом со сливным фильтром.

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Дата публикации
Просмотры
533
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