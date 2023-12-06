Если выключили свет во время стирки: что обязательно нужно сделать со стиральной машиной

Нужно ли сливать воду из стиральной машинки, когда выключили свет: советы экспертов.
Если вдруг выключили свет, а у вас работает стиралка, нужно действовать правильно, чтобы не сломалась машинка и не испортились вещи. Рассказываем, что нужно делать, когда выключили свет во время стирки.
Что делать, когда во время стирки выключили свет
Эксперты по ремонту стиральных машин предоставили пошаговую инструкцию, как поступить в таком случае.
- Сначала нужно вытащить штекер из розетки. Таким образом ваша машинка будет защищена от перепада напряжения, когда снова включат свет.
- Если отключение недолгое, тогда сливать воду из стиральной машинки не нужно.
- После включения света не спешите сразу включать стиральную машинку. Подождите несколько минут, пока напряжение стабилизируется, затем включайте.
- Запустите программу полоскания и отжимания, чтобы хорошо выполоскать вещи, длительное время находящиеся в мыльной воде.
Что делать, когда во время стирки свет выключили на сутки и больше
Если напряжения нет длительное время, то нужно прибегнуть к другим методам.
- Сначала нужно выключить машинку из розетки, затем подстелить под нее сухую тряпку или полотенце.
- Далее найдите сливную трубу в нижней части стиралки.
- Нужно извлечь этот шланг, снять заглушку и спустить воду в тазик или ведро.
- После того как сольете воду, закройте шланг и верните на место. Затем откройте дверцу стиральной машинки и вытащите оттуда вещи.
- Если дверца заблокирована, воспользуйтесь аварийным тросом или шнурком. Он должен находиться рядом со сливным фильтром.
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