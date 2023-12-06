Если выключили свет во время стирки: что обязательно нужно сделать со стиральной машиной

Нужно ли сливать воду из стиральной машинки, когда выключили свет: советы экспертов.

Если вдруг выключили свет, а у вас работает стиралка, нужно действовать правильно, чтобы не сломалась машинка и не испортились вещи. Рассказываем, что нужно делать, когда выключили свет во время стирки.

Что делать, когда во время стирки выключили свет

Эксперты по ремонту стиральных машин предоставили пошаговую инструкцию, как поступить в таком случае.

Сначала нужно вытащить штекер из розетки. Таким образом ваша машинка будет защищена от перепада напряжения, когда снова включат свет.

Если отключение недолгое, тогда сливать воду из стиральной машинки не нужно.

После включения света не спешите сразу включать стиральную машинку. Подождите несколько минут, пока напряжение стабилизируется, затем включайте.

Запустите программу полоскания и отжимания, чтобы хорошо выполоскать вещи, длительное время находящиеся в мыльной воде.

Что делать, когда во время стирки свет выключили на сутки и больше

Если напряжения нет длительное время, то нужно прибегнуть к другим методам.

Сначала нужно выключить машинку из розетки, затем подстелить под нее сухую тряпку или полотенце.

Далее найдите сливную трубу в нижней части стиралки.

Нужно извлечь этот шланг, снять заглушку и спустить воду в тазик или ведро.

После того как сольете воду, закройте шланг и верните на место. Затем откройте дверцу стиральной машинки и вытащите оттуда вещи.

Если дверца заблокирована, воспользуйтесь аварийным тросом или шнурком. Он должен находиться рядом со сливным фильтром.

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