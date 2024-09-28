Если взломали Telegram: можно ли вернуть себе аккаунт, как восстановить доступ к сообщениям и каналам

Настоящим стрессом для каждого пользователя, который использует мессенджер Telegram каждый день, станет потеря доступа к нему из-за действий злоумышленников.

В последнее время в Telegram "разгулялись" аферисты, которые с помощью бесхитростных манипуляций забирают себе аккаунты украинцев. Если беда уже случилась, не паникуйте сразу. Вы можете попытаться вернуть контроль над профилем.

Как понять, что Telegram взломали

Иногда взлом аккаунта в мессенджере может не быть заметным для пользователя сразу, так как доступ к нему еще некоторое время остается. В любом случае мошенники постараются извлечь для себя максимум выгоды. Вот несколько признаков, свидетельствующих о том, что ваш профиль в Telegram взломали:

"выбрасывает" из профиля — часто такое случается на всех устройствах, где был осуществлен вход, а когда вы пытаетесь войти, то снова "выбрасывает";

необычная активность — в настройках могут быть включены или выключены функции, которые вы не затрагивали, также появляются сообщения, которые вы не отправляли;

попытка входа в профиль — получение уведомления о попытке входа на другом устройстве или новом месте, если это были не вы, то ваш аккаунт под угрозой;

активность на неизвестных устройствах — вы можете просмотреть все активные сеансы в разделе "Конфиденциальность и безопасность", нажав на "Показать все сеансы".

Как действуют мошенники — чтобы не попасть на крючок

Какие действия, если взломали Телеграм / Фото: Фото из открытых источников

Если вы будете понимать, какие именно методы используют злоумышленники, чтобы получить доступ к вашему аккаунту Telegram, вам будет проще защитить свой профиль:

фишинг — создание официальных сообщений или сайтов, которые визуально очень похожи на официальный Telegram, когда посылают необходимость, например прохождение верификации, во время которой нужно ввести свои данные;

манипуляция — заставление добровольно "поделиться" своими данными через рассылку "просьб" от знакомых вам людей, чтобы, например, проголосовать в конкурсе за ребенка;

вредоносное ПО — не нажимайте на сомнительные сообщения со ссылками, потому что так вы предоставляете мошенникам все данные, которые им необходимы;

подбор пароля – их действия могут быть успешными, если вы установили слишком простой пароль.

Какие действия, если взломали Телеграм

В первую очередь, попробуйте зайти в мессенджер с другого устройства, ПК или ноутбука. Если у вас получилось, тогда ваши действия будут следующими:

Откройте "Настройки". Зайдите в раздел "Активные сессии" или "Устройства". Просмотрите, с каких устройств введен вход. Если вы заметили, что существует необычная активность из неизвестного гаджета, нажмите "Завершить все ваши сеансы". Затем измените пароль, комбинируя буквы, цифры и специальные символы. Не забудьте включить в "Настройках" двухфакторную аутентификацию, чтобы злоумышленникам было труднее снова завладеть вашим аккаунтом. Обязательно обратитесь в службу поддержки Telegram, описав свою проблему, если самостоятельно восстановить доступ к аккаунту не выходит.

Что делать, если взломали Телеграм и не можешь войти? Повторите свою попытку ночью, ведь высока вероятность, что в это время активность мошенников будет ниже. Входя из смартфона, выберите способ получения кода от Telegram через СМС-сообщения вместо уведомления в мессенджере.

К сожалению, в Телеграме существует опция, которая не позволяет удалить только те устройства, которые были подсоединены. Это можно сделать только спустя некоторое время. Еще один способ довольно банален — подождите, когда злоумышленники сами выйдут из профиля.

Если все действия не дали желаемого результата, остается только пожертвовать всеми находящимися в профиле каналами и сообщениями и удалить его навсегда. Также можно заблокировать SIM-карту, которую затем можно восстановить, обратившись к мобильному оператору.

Не забудьте опубликовать во всех соцсетях сообщения о том, что вас взломали, потому что от вашего имени мошенники могут отправлять сообщения с вредоносными ссылками. Следует отметить, что обычно на восстановление аккаунта уходит несколько дней.

Как защитить свой профиль в Telegram

Не думайте, что вас точно "пронесет" и мошенники не будут пытаться взломать ваш профиль. Лучше все-таки принять определенные меры, чтобы минимизировать риски:

всегда устанавливайте сложные пароли, чтобы их невозможно было подобрать специальными программами;

включите двухфакторную аутентификацию, после чего вам всегда будет приходить код на электронную почту или смартфон при входе в аккаунт;

периодически проверяйте, нет ли чужих устройств, подключенных к вашему профилю;

не переходите по подозрительным ссылкам, даже если их прислали ваши друзья или родственники;

не устанавливайте неизвестные приложения, а также всегда смотрите, какие разрешения вы им предоставляете.

Помните, что безопасность в Telegram зависит не только от самого мессенджера, но и вашей осторожности.

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