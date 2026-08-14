Чем обработать яблоню от гнили в августе / © Фото из открытых источников

Реклама

Когда яблоки еще не созрели, но вдруг начинают покрываться темными пятнами, гнить и опадать, оставлять ситуацию без внимания не стоит. Часто это признак болезни, который при благоприятных условиях может быстро распространяться по всему дереву. Особенно опасно, когда гнилые плоды остаются под яблоней: они становятся источником дальнейшего заражения. В то же время, перед обработкой дерева важно понять причину. Гниение может быть связано с грибковыми заболеваниями, повреждениями плодожоркой, градом, птицами или механическими травмами.

Почему яблоки гниют прямо на дереве

Одной из самых распространенных причин является монилиоз или плодовая гниль. Сначала на яблоке появляется небольшое бурое пятно, постепенно увеличивающееся. Плод становится мягким, а на его поверхности могут возникать характерные светлые подушечки со спорами грибка.

Реклама

Заражение часто происходит из-за маленьких повреждений кожуры. Их могут оставлять насекомые, град, сильный ветер или контакт плода с поврежденной ветвью.

Реклама

Если дерево загущено, плохо проветривается, а лето дождливое и влажное, риск развития грибковых заболеваний значительно повышается.

В первую очередь уберите все гнилые яблоки

Начать борьбу следует не с опрыскивания, а с санитарной уборки. Все плоды, уже сгнившие, должны быть сняты с дерева. Так же нужно собрать опавшие яблоки и лежащие под кроной.

Не оставляйте их у ствола и не закладывайте явно больные плоды в компост. Их лучше вынести из сада и утилизировать в соответствии с местными правилами. Особое внимание обратите на так называемые мумифицированные плоды — высохшие яблоки, которые остались висеть на ветках. Они также могут являться источником инфекции.

Осмотрите дерево и проредите крону

Следующий шаг — проверить ветки и листья. Если крона слишком густая, внутри накапливается влага, а солнечный свет плохо попадает на плоды.

Реклама

Сухие, поврежденные и явно больные ветви следует удалить. Однако сильную обрезку в середине сезона производить без необходимости не стоит. Основная задача сейчас — убрать очаг проблемы и обеспечить лучшее проветривание кроны.

Также не допускайте чрезмерного полива по листьям и плодам. Длительное увлажнение поверхности растения создает благоприятные условия для многих грибковых заболеваний.

Проверьте яблоки на следы вредителей

Если на плодах есть отверстия, червивые участки или преждевременно опадают поврежденные яблоки, причиной может быть плодожорка. Через место повреждения во внутрь попадают микроорганизмы, после чего плод начинает быстро портиться.

Поэтому важно не просто бороться с гнилью, но и проверить дерево на наличие вредителей.

Реклама

Чем обработать яблоню

Если есть признаки грибкового заболевания, для защиты яблони используют фунгициды, разрешенные для использования на плодовых культурах. Выбирать препарат нужно в соответствии с конкретной болезнью и обязательно учитывать срок ожидания сбора урожая.

Особенно важно придерживаться инструкции на упаковке: не увеличивать концентрацию самостоятельно и не проводить обработку препаратами, не разрешенными для плодовых деревьев.

Если яблоки близки к созреванию, это имеет особое значение. Не каждое средство можно использовать непосредственно перед сбором урожая.

Новости партнеров