Если заварной кофе дома получается невкусным: этот трюк с водой быстро решит проблему
Этот секрет от профессионалов поможет сварить насыщенный и ароматный кофе даже без специальной машины.
Многие замечали: кофе в любимом кафе имеет особый аромат и глубокий вкус, а дома часто получается каким-то пресным. Даже если вы используете качественные зерна, результат может разочаровать. Но профессиональные баристы уверяют, что дело не только в сортах. Есть простой трюк, который придаст вашему напитку тот самый насыщенный аромат и сделает его по-настоящему вкусным даже без кофемашины.
Как приготовить дома кофе, чтобы был ароматным, крепким и насыщенным
Профессионалы раскрывают свой секрет: ключ к вкусному заварному кофе — это предварительное пробуждение молотых зерен перед завариванием.
Вот что нужно сделать.
Насыпьте молотый кофе в чашку или турку.
Залейте небольшое количество горячей воды, но не кипятка, примерно две столовые ложки.
Подождите 30-40 секунд. За это время кофе начнет расцветать: будут выделяться ароматические масла и углекислый газ, которые обычно остаются внутри.
Теперь долейте оставшуюся воду и доведите напиток до готовности.
Этот процесс называется «блуминг» (blooming), и именно он придает кофе тот неповторимый аромат, который мы чувствуем в кафе.
Еще несколько советов, чтобы приготовить крепкий ароматный кофе
Используйте воду температурой около 92-94°C, а не кипяток. Кипящая вода сжигает кофейные эфирные масла, поэтому напиток становится горьким.
Всегда измельчайте кофе непосредственно перед приготовлением, свежий помол имеет в несколько раз больше аромата.
Попробуйте добавить щепотку соли или щепотку корицы перед завариванием — это усиливает сладость и глубину вкуса.
Не оставляйте заваренный кофе долго стоять, через 10 минут он теряет большую часть своего аромата.