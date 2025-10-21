ТСН в социальных сетях

Если заварной кофе дома получается невкусным: этот трюк с водой быстро решит проблему

Этот секрет от профессионалов поможет сварить насыщенный и ароматный кофе даже без специальной машины.

Вера Хмельницкая
Как готовить заварной кофе, чтобы получился крепким

Как готовить заварной кофе, чтобы получился крепким / © www.freepik.com/free-photo

Многие замечали: кофе в любимом кафе имеет особый аромат и глубокий вкус, а дома часто получается каким-то пресным. Даже если вы используете качественные зерна, результат может разочаровать. Но профессиональные баристы уверяют, что дело не только в сортах. Есть простой трюк, который придаст вашему напитку тот самый насыщенный аромат и сделает его по-настоящему вкусным даже без кофемашины.

Как приготовить дома кофе, чтобы был ароматным, крепким и насыщенным

Профессионалы раскрывают свой секрет: ключ к вкусному заварному кофе — это предварительное пробуждение молотых зерен перед завариванием.

Вот что нужно сделать.

  • Насыпьте молотый кофе в чашку или турку.

  • Залейте небольшое количество горячей воды, но не кипятка, примерно две столовые ложки.

  • Подождите 30-40 секунд. За это время кофе начнет расцветать: будут выделяться ароматические масла и углекислый газ, которые обычно остаются внутри.

  • Теперь долейте оставшуюся воду и доведите напиток до готовности.

  • Этот процесс называется «блуминг» (blooming), и именно он придает кофе тот неповторимый аромат, который мы чувствуем в кафе.

Еще несколько советов, чтобы приготовить крепкий ароматный кофе

  • Используйте воду температурой около 92-94°C, а не кипяток. Кипящая вода сжигает кофейные эфирные масла, поэтому напиток становится горьким.

  • Всегда измельчайте кофе непосредственно перед приготовлением, свежий помол имеет в несколько раз больше аромата.

  • Попробуйте добавить щепотку соли или щепотку корицы перед завариванием — это усиливает сладость и глубину вкуса.

  • Не оставляйте заваренный кофе долго стоять, через 10 минут он теряет большую часть своего аромата.

