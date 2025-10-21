Если заварной кофе дома получается невкусным: этот трюк с водой быстро решит проблему

Как готовить заварной кофе, чтобы получился крепким / © www.freepik.com/free-photo

Многие замечали: кофе в любимом кафе имеет особый аромат и глубокий вкус, а дома часто получается каким-то пресным. Даже если вы используете качественные зерна, результат может разочаровать. Но профессиональные баристы уверяют, что дело не только в сортах. Есть простой трюк, который придаст вашему напитку тот самый насыщенный аромат и сделает его по-настоящему вкусным даже без кофемашины.

Как приготовить дома кофе, чтобы был ароматным, крепким и насыщенным

Профессионалы раскрывают свой секрет: ключ к вкусному заварному кофе — это предварительное пробуждение молотых зерен перед завариванием.

Вот что нужно сделать.

Насыпьте молотый кофе в чашку или турку.

Залейте небольшое количество горячей воды, но не кипятка, примерно две столовые ложки.

Подождите 30-40 секунд. За это время кофе начнет расцветать: будут выделяться ароматические масла и углекислый газ, которые обычно остаются внутри.

Теперь долейте оставшуюся воду и доведите напиток до готовности.

Этот процесс называется «блуминг» (blooming), и именно он придает кофе тот неповторимый аромат, который мы чувствуем в кафе.

Еще несколько советов, чтобы приготовить крепкий ароматный кофе