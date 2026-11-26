- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 489
- Время на прочтение
- 2 мин
Если зажать эти кнопки на стиралке, она сама очистится от грязи, плесени, накипи и остатков порошка
Две кнопки на панели стиральной машины помогут запустить скрытую функцию самоочистки: как активировать режим и как часто очищать барабан.
В современных стиральных машинах есть полезная функция самоочистки барабана, которая помогает избавиться от накопленных загрязнений, остатков моющих средств и неприятного запаха. Однако многие владельцы техники даже не догадываются, как ее активировать. В отдельных моделях LG для этого достаточно одновременно зажать две кнопки — «Интенсивная стирка» и «Предыдущая стирка». Затем стиральная машина запускает специальный цикл очистки, во время которого промывает внутреннюю часть барабана.
Какие две кнопки нужно зажать для самоочистки стиралки
В некоторых моделях стиральных машин LG скрытая функция Tub Clean активируется с помощью двух клавиш:
Intensive — «Интенсивная стирка»;
Pre Wash — «Предварительная стирка».
Чтобы включить режим, сначала нужно выбрать из барабана все вещи и включить стиральную машину. Затем одновременно зажать обе кнопки и удерживать их около трех секунд. На дисплее появится tCL — это означает, что режим очистки активирован. После этого нужно нажать Start/Pause, и машина начнет цикл самоочистки.
Такой способ запуска описан в официальной инструкции LG к соответствующим моделям стиральных машин.
Что происходит внутри стиральной машины во время очистки
Режим Tub Clean специально разработан для очистки внутренней части стиральной машины. Во время цикла используется повышенный уровень воды и более интенсивное вращение барабана. Благодаря этому вымываются накопившиеся загрязнения, остатки стиральных средств и другие отложения.
Для очистки изготовитель предусматривает использование специального средства против накипи, которое добавляют в отсек для основной стирки в соответствии с инструкцией. Обычный стиральный порошок для этого цикла не используется.
После завершения программы следует оставить дверцу открытой, чтобы внутренняя часть машины и резиновая манжета высохли.
Как часто нужно запускать самоочищение
Регулярная очистка помогает поддерживать стиральную машину в надлежащем состоянии и предотвращать накопление грязи и появление затхлого запаха. LG рекомендует производить очистку барабана примерно раз в месяц. В некоторых моделях стиральная машина сама напоминает о необходимости процедуры после определенного количества циклов стирки.
Также не забывайте периодически промывать лоток для порошка, протирать резиновую манжету и очищать сливной фильтр. Именно в этих местах часто скапливаются остатки моющих средств, влага и грязь.