Как убрать плесень в стиральной машине / © pixabay.com

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В современных стиральных машинах есть полезная функция самоочистки барабана, которая помогает избавиться от накопленных загрязнений, остатков моющих средств и неприятного запаха. Однако многие владельцы техники даже не догадываются, как ее активировать. В отдельных моделях LG для этого достаточно одновременно зажать две кнопки — «Интенсивная стирка» и «Предыдущая стирка». Затем стиральная машина запускает специальный цикл очистки, во время которого промывает внутреннюю часть барабана.

Какие две кнопки нужно зажать для самоочистки стиралки

В некоторых моделях стиральных машин LG скрытая функция Tub Clean активируется с помощью двух клавиш:

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Intensive — «Интенсивная стирка»;

Pre Wash — «Предварительная стирка».

Чтобы включить режим, сначала нужно выбрать из барабана все вещи и включить стиральную машину. Затем одновременно зажать обе кнопки и удерживать их около трех секунд. На дисплее появится tCL — это означает, что режим очистки активирован. После этого нужно нажать Start/Pause, и машина начнет цикл самоочистки.

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Такой способ запуска описан в официальной инструкции LG к соответствующим моделям стиральных машин.

Что происходит внутри стиральной машины во время очистки

Режим Tub Clean специально разработан для очистки внутренней части стиральной машины. Во время цикла используется повышенный уровень воды и более интенсивное вращение барабана. Благодаря этому вымываются накопившиеся загрязнения, остатки стиральных средств и другие отложения.

Для очистки изготовитель предусматривает использование специального средства против накипи, которое добавляют в отсек для основной стирки в соответствии с инструкцией. Обычный стиральный порошок для этого цикла не используется.

После завершения программы следует оставить дверцу открытой, чтобы внутренняя часть машины и резиновая манжета высохли.

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Как часто нужно запускать самоочищение

Регулярная очистка помогает поддерживать стиральную машину в надлежащем состоянии и предотвращать накопление грязи и появление затхлого запаха. LG рекомендует производить очистку барабана примерно раз в месяц. В некоторых моделях стиральная машина сама напоминает о необходимости процедуры после определенного количества циклов стирки.

Также не забывайте периодически промывать лоток для порошка, протирать резиновую манжету и очищать сливной фильтр. Именно в этих местах часто скапливаются остатки моющих средств, влага и грязь.

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