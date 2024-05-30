Если желтеют перья лука: вот что нужно быстро сделать, чтобы спасти урожай

Пожелтение лука в конце сезона – природное явление перед сбором урожая. Но что делать, если этот процесс начался за долго до планового? Здесь сначала нужно выявить причины, почему желтеет перо, затем безотлагательно устранить эту проблему соответствующими мерами. Рассказываем, по каким причинам начинает желтеть лук в начале лета и что делать, чтобы спасти будущий урожай.

Почему желтеет перо лука в начале лета: что делать

Недостаточный полив. Если земля на грядке пересохла, это сразу сказывается на перьях лука, страдающих от недостатка влаги. Чтобы избежать такой проблемы, следует поливать лук в начале июня дважды в неделю, а в сухую погоду – 3-5 раз. На один квадратный метр нужно до восьми литров воды.

Если земля на грядке пересохла, это сразу сказывается на перьях лука, страдающих от недостатка влаги. Чтобы избежать такой проблемы, следует поливать лук в начале июня дважды в неделю, а в сухую погоду – 3-5 раз. На один квадратный метр нужно до восьми литров воды. Нехватка питательных веществ. Если у лука желтеют кончики перьев, значит, ему не хватает азота. Еще один показатель недостатка этого минерала – перо растет коротким и толстым. Чтобы быстро спасти лук, достаточно будет внести азотистые удобрения – настой навоза или мочевину.

Если у лука желтеют кончики перьев, значит, ему не хватает азота. Еще один показатель недостатка этого минерала – перо растет коротким и толстым. Чтобы быстро спасти лук, достаточно будет внести азотистые удобрения – настой навоза или мочевину. Стебельная нематода. Это такие небольшие белые черви, которые появляются внутри пера. Самая эффективная борьба с нематодой – это обработка посевного материала перед высадкой в открытый грунт.

Это такие небольшие белые черви, которые появляются внутри пера. Самая эффективная борьба с нематодой – это обработка посевного материала перед высадкой в открытый грунт. Луковая моль. Этот вредитель маленьких размеров имеет желтоватый цвет с коричневыми бородавками. Если моль завелась на грядке с луком, ее надо обрабатывать инсектицидами.

Этот вредитель маленьких размеров имеет желтоватый цвет с коричневыми бородавками. Если моль завелась на грядке с луком, ее надо обрабатывать инсектицидами. Луковая муха. Если у пера пожелтели кончики, значит, завелся этот паразит. Обычно мухи атакуют грядку с луком в мае. Пораженные растения гниют в земле, их нужно сразу выкапывать и сжигать. А междурядья посыпать пеплом и табачной пылью.

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