Если зимняя куртка холодная: сделайте вот это — и больше не будете мерзнуть в сильный мороз
Чтобы пуховик действительно грел, не обязательно покупать новый. Достаточно восстановить наполнитель, закрыть зоны потери тепла и правильно подобрать одежду. Эти простые шаги сделают зимнюю куртку гораздо теплее.
Даже дорогой пуховик иногда не спасает от холода. Причина не всегда в качестве куртки, часто тепло убегает из-за мелких ошибок в ношении или уходе. Хорошая новость в том, что большинство проблем можно решить без покупки новой одежды. Несколько простых действий помогут значительно повысить теплоизоляцию зимней куртки и сделать прогулки комфортными даже в сильный мороз.
Что сделать, чтобы зимняя куртка стала теплее
Проверьте наполнитель и верните объем. С течением времени пух или синтетический наполнитель слеживается, образуя холодные зоны. Что сделать: постирайте куртку на деликатном режиме, добавьте в барабан несколько чистых теннисных мячей, хорошо высушите пуховик, периодически встряхивая. После этого наполнитель снова станет пышным и начнет удерживать тепло.
Закройте все места, через которые выходит тепло. Наибольшие потери тепла происходят не из-за ткани, а из-за открытых участков. Обратите внимание: воротник и капюшон должны плотно прилегать к шее; нижний край куртки — затягивайте резинку, если она есть. Даже небольшая щель значительно снижает эффект утепления.
Надевайте правильный внутренний слой. Толстый свитер — не всегда лучшее решение. Работает лучшее термобелье или тонкий флис, многослойность вместо одного объемного слоя. Между слоями задерживается воздух, который и создает теплоизоляцию.
Используйте теплоизоляционную подложку. Если куртка лёгкая, поможет дополнительный внутренний слой. Можно надеть жилет с синтетическим утеплителем, использовать тонкую пуховую куртку под основной пуховик. Этот метод особенно эффективен в сильный мороз или ветреную погоду.
Защититесь от ветра и воды. Даже теплый пуховик перестает греть, если продувается или намокает. Обработайте куртку водоотталкивающим спреем, избегайте длительного пребывания под мокрым снегом, при необходимости носите ветрозащитный слой. Сухой наполнитель всегда сохраняет тепло лучше.
Не забывайте об аксессуарах. Иногда проблема не в куртке, а в деталях. Обязательно используйте теплый шарф или баф, закрывающую уши шапку, перчатки. Из-за открытых участков тело быстрее теряет тепло.