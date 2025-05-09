Есть ли от майских жуков польза: эксперт рассказал о неожиданной роли насекомых

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Они появляются массово раз в несколько лет, жужжат в кронах деревьев, а затем исчезают. Но главная работа майских жуков происходит под землей — там, где их личинки создают основу для плодородных почв и не дают лугам превратиться в леса.

Об этом сообщил энтомолог Сергей Глотов в комментарии Украинскому радио.

Энтомолог объясняет почти все виды насекомых имеют циклические всплески численности раз в 5-15 лет. Когда уменьшается количество их естественных врагов — птиц, паразитов — майские жуки активно размножаются. А потом природа снова обретает баланс.

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Большую часть жизни майские жуки проводят в почве: личинки питаются отмершими корнями, превращая их в плодородный гумус. Без этой «работы» почва потеряла бы свою структуру. Кроме того, поедая корни, они сдерживают зарастание лугов кустарниками и деревьями.

Эти насекомые зимуют на глубине более метра, поэтому им нестрашны даже сильные морозы. Они умеют приспосабливаться к различным условиям, главное — чтобы земля не была перепахана. Сейчас их популяции ничто не угрожает, а основной регулятор численности — птицы, которые не дают майским жукам размножаться сверх меры.

Крупнейший враг майских жуков

Личинки майского жука проводят под землей целых 4 года — и это не случайность. Такое длительное подземное существование дает им два ключевых преимущества: защита от хищников и сбалансированное питание.

Самые большие враги насекомых — птицы. Поэтому многие виды прячутся днем, маскируются под листья или живут в почве. Личинки майского жука не исключение: в земле они безопасны. Кроме того, природа распределила ресурсы так, чтобы взрослые жуки (имаго) питались листьями, а личинки — корнями. Так они не конкурируют за пищу в пределах своего вида.

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Личинки разного возраста питаются по-разному:

Младшие — органикой, мелкими корнями, отмершими частями растений.

Старшие — питаются молодыми корнями, из-за чего могут наносить вред садам.

Зимой они закапываются на глубину 1-1,2 м — ниже зоны промерзания. Поэтому им не страшны даже самые суровые морозы. На 4-й год личинка делает «колыбель» из почвы, окукливается, а весной появляется взрослый жук.

Как природа защищает деревья

На каждом растении живут 40-50 видов насекомых, которые поедают листья, живут под корой или опыляют цветы. Жуки — лишь одно из этих звеньев. Если их численность не выходит из-под контроля, деревья легко восстанавливаются: поврежденные листья растут снова.

Жуки способны подниматься на высоту деревьев, но иногда их привлекает искусственный свет — на уровне 8-9 этажа они могут кружить возле фонарей. Это из-за того, что насекомые ориентируются на луну, и любой яркий объект сбивает их с курса. Однако в природе они редко летают выше крон — им просто нет нужды ставить рекорды.

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Польза майских жуков

Эти насекомые — не просто источник гудения над садами. Они ключевые для экосистемы:

Деструкторы — их личинки перерабатывают отмершие корни, обеспечивая плодородие почвы.

Регуляторы растительности — без них луга быстро заросли бы кустарниками и деревьями.

Кормовая база — майскими жуками питаются птицы, ежи и другие животные, поддерживая баланс в природе.

Как защитить огород от майских жуков?

Жуки избегают откладывать яйца в вспаханную землю, поэтому лучший способ защиты — перекапывание участка во время их лета. Химическая борьба неэффективна и опасна: отравление почвы может навредить больше, чем сами насекомые.

Раньше мы писали, как обработать картошку, чтобы не было колорадского жука.