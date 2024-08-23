Есть ли слово "здрастуйте" в украинском языке: как здороваться не следует

В нашем языке есть много слов, схожих по звучанию с иноязычными, поэтому не стоит бояться ими пользоваться в повседневном общении.

Рассказываем, можно ли употреблять слово "здрастуйте", когда здороваешься, или его лучше заменить другим.

Существует ли в украинском языке приветствие "здрастуйте"

На портале "Ukrainian Language" языковеды объясняют, что это слово встречается в произведениях многих украинских классиков от XIX до XXI века. Да, оно похоже на русскую лексему "здравствуйте", но это связано с тем, что большинство восточноевропейских языков относятся к одной группе – праславянской. Поэтому его не следует считать русизмом или калькой.

Слово "здрастуйте" мы можем встречать в произведениях Панаса Мирного, Пантелеймона Кулиша, Александра Довженко, Олеся Гончара, Ивана Багряного, Павла Загребельного и других. Языковеды рекомендуют употреблять его в повседневном общении, а в официально-деловом лучше использовать синонимы.

Как на украинском здороваться нельзя

Вместе с тем, в нашем повседневном общении есть еще очень много слов-паразитов, которые следует обходить. Если слово "здрастуйте" допустимо на приветствие, то есть такие лексемы, которые не следует употреблять, потому что они искажают наш язык. Например:

"прівєт";

"здрастє";

"як дєла?";

"какіє люді";

"шо новєнького?";

"яка встрєча".

Также не нужно пользоваться фразами на прощание, типа "всього харошого", "досвіданія" и "пака". Такие обороты речи унижают достоинство тех, кто ими пользуется.

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