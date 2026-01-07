Есть ли у вас проблемы с алкоголем: короткий тест из четырех вопросов

Проблемы с алкоголем

Популярный в мире челлендж «Сухой январь», который предполагает воздержание от алкоголя в течение всего месяца, завершить удается далеко не каждому. Но это не значит, что все эти люди, которые не смогли воздержаться месяц, имеют проблемы с алкоголем.

Издание Daily Mail сообщило о специальном тесте, который использует Национальная служба здравоохранения Британии, чтобы оценить, могут ли пациенты страдать от алкогольной зависимости.

Этот тест содержит всего четыре вопроса:

«Испытывали ли вы когда-нибудь потребность уменьшить потребление алкоголя?»;

«Раздражали ли вас люди, критикуя ваше употребление алкоголя?»;

«Чувствовали ли вы когда-нибудь вину за употребление алкоголя?»;

«Выпивали ли вы когда-нибудь утром, чтобы успокоить нервы или избавиться от похмелья?»

Любому, кто отвечает «да» на два или более из этих вопросов, обычно рекомендуется обратиться за помощью к медицинскому работнику.

Тот, кто обещает себе провести «Сухой январь», а затем терпит неудачу, вероятно, скажет, что да, он почувствовал потребность сократить потребление алкоголя, и также да, он чувствует вину за свое употребление алкоголя.

Однако, еще не вся надежда потеряна.

На самом деле, многие эксперты утверждают, что «Сухой январь» не является особенно эффективным средством для помощи пациентам в преодолении алкогольной зависимости.

Это объясняется тем, что от них требуется фактически «резко бросить пить», что является радикально более сложной задачей, чем просто сосредоточиться на уменьшении количества алкоголя.

Для тех, кто стремится к такой цели, специалисты советуют скачать приложение NHS Drink Free Days. Приложение, которое является бесплатным. Здесь пользователям достаточно обязаться еженедельно проводить определенное количество дней без алкоголя, например, три дня из семи.

Затем пользователи регистрируют каждый выпитый напиток, чтобы показать, сдержали ли они обещание. Приложение также предоставляет советы и практические рекомендации, которые помогут воздержаться от употребления алкоголя.

Напомним, ранее издание Psychology Today рассказало о пяти стратегиях, которые помогут вам праздновать без лишнего алкоголя.