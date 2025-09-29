- Дата публикации
Есть ли у вас психопатические склонности: попробуйте пройти этот тест
Попытайтесь проверить себя, действительно ли вы психопат: для этого пройдите специальный тест.
Бывшая звезда реалити-шоу «Сделано в Челси», 37-летний Спенсер Мэттьюз, объявил, что станет ведущим одноразового документального фильма для Channel 4, в рамках которого он пройдет один из самых экстремальных психологических экспериментов. Цель — выяснить, имеет ли он действительно психопатические черты.
Об этом пишет Daily Mail.
Решение об участии в испытании Мэттьюз принял после того, как его друзья и семья предположили, что он проявляет признаки психопатии, известные своим отсутствием эмпатии, притуплением эмоций и манипулятивным, безразличным поведением.
Простой тест на психопатию, который может пройти каждый
Хотя настоящим психопатом, по оценкам экспертов, только около 1% людей, издание Psychology Today создало трехминутный тест, который может выявить уровень ваших антисоциальных склонностей.
Тест, содержащий 20 утверждений, бесплатный и включает такие заявления, как:
«Мне всегда было легко убедить людей оказывать мне услуги».
«Другие люди совершают так много глупых ошибок по сравнению со мной».
«На самом деле, я считаю большинство людей скучными или глупыми».
После прохождения теста пользователи получают от 0 до 100. Средний балл составляет 54.
0–19 баллов: отсутствие антисоциальных склонностей, высокая эмпатия и забота о чувствах других.
51–74 балла: Средняя категория с незначительными антисоциальными наклонностями. Эксперты объясняют, что психопатия является расстройством спектра, а также психологически здоровые люди могут обладать небольшими чертами.
87–100 баллов: высокая оценка, указывающая на трудности с эмпатией и готовность манипулировать людьми или нарушать правила. Хотя это не официальный диагноз, эксперты советуют рассмотреть возможность обращения к терапии.
Как минимизировать психопатические наклонности
Если ваш бал оказался высоким, Psychology Today предлагает шаги, которые помогут минимизировать нежелательные тенденции.
Обратиться за терапией: Специалист может оценить уровень склонностей и помочь справиться с тревожным поведением.
Минимизировать злоупотребление психоактивными веществами: Алкоголь или наркотики могут усугубить негативные склонности.
Заниматься просоциальным поведением Например, волонтерство помогает понять точки зрения других и усилить эмпатию.
Как распознать психопата: основные черты
Эксперты отмечают, что психопаты проявляют ряд характерных черт, среди которых: поверхностное обаяние, грандиозное представление о собственном достоинстве, патологическое вранье, импульсивность и способность манипулировать другими. Важно помнить, что не все психопаты становятся преступниками.
Они часто могут имитировать нормальные эмоции (например, страх или любовь) и проявлять неискреннее обаяние, используя это для получения выгоды или манипуляции. Эксперт доктор Харе предупреждает, что из-за такой искусной игры психопата легко обмануть собеседника во время кратковременного общения.
