Есть ли у вас психопатические склонности: попробуйте пройти этот тест

Бывшая звезда реалити-шоу «Сделано в Челси», 37-летний Спенсер Мэттьюз, объявил, что станет ведущим одноразового документального фильма для Channel 4, в рамках которого он пройдет один из самых экстремальных психологических экспериментов. Цель — выяснить, имеет ли он действительно психопатические черты.

Решение об участии в испытании Мэттьюз принял после того, как его друзья и семья предположили, что он проявляет признаки психопатии, известные своим отсутствием эмпатии, притуплением эмоций и манипулятивным, безразличным поведением.

Простой тест на психопатию, который может пройти каждый

Хотя настоящим психопатом, по оценкам экспертов, только около 1% людей, издание Psychology Today создало трехминутный тест, который может выявить уровень ваших антисоциальных склонностей.

Тест, содержащий 20 утверждений, бесплатный и включает такие заявления, как:

«Мне всегда было легко убедить людей оказывать мне услуги».

«Другие люди совершают так много глупых ошибок по сравнению со мной».

«На самом деле, я считаю большинство людей скучными или глупыми».

После прохождения теста пользователи получают от 0 до 100. Средний балл составляет 54.

0–19 баллов: отсутствие антисоциальных склонностей, высокая эмпатия и забота о чувствах других.

51–74 балла: Средняя категория с незначительными антисоциальными наклонностями . Эксперты объясняют, что психопатия является расстройством спектра, а также психологически здоровые люди могут обладать небольшими чертами.

87–100 баллов: высокая оценка, указывающая на трудности с эмпатией и готовность манипулировать людьми или нарушать правила. Хотя это не официальный диагноз, эксперты советуют рассмотреть возможность обращения к терапии.

Как минимизировать психопатические наклонности

Если ваш бал оказался высоким, Psychology Today предлагает шаги, которые помогут минимизировать нежелательные тенденции.

Обратиться за терапией: Специалист может оценить уровень склонностей и помочь справиться с тревожным поведением. Минимизировать злоупотребление психоактивными веществами: Алкоголь или наркотики могут усугубить негативные склонности. Заниматься просоциальным поведением Например, волонтерство помогает понять точки зрения других и усилить эмпатию.

Как распознать психопата: основные черты

Эксперты отмечают, что психопаты проявляют ряд характерных черт, среди которых: поверхностное обаяние, грандиозное представление о собственном достоинстве, патологическое вранье, импульсивность и способность манипулировать другими. Важно помнить, что не все психопаты становятся преступниками.

Они часто могут имитировать нормальные эмоции (например, страх или любовь) и проявлять неискреннее обаяние, используя это для получения выгоды или манипуляции. Эксперт доктор Харе предупреждает, что из-за такой искусной игры психопата легко обмануть собеседника во время кратковременного общения.

