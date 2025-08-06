Еда / © Unsplash

Реклама

Люди с генетической предрасположенностью к ожирению могут снизить риск набора веса, если начнут есть раньше в течение дня.

Об этом говорится в новом масштабном исследовании испанских ученых, результаты которого были опубликованы в журнале Obesity.

В течение 12 лет ученые наблюдали за 1195 взрослыми с избыточным весом или ожирением. Исследование охватило данные из шести клиник похудения по всей Испании. Особое внимание ученые уделили анализу более 900 тысяч генетических маркеров, влияющих на риск набора массы тела.

Реклама

Участники фиксировали время первого и последнего приема пищи в день. Ученые учитывали также возраст, пол, этническое происхождение и медицинские показатели.

Согласно результатам, каждый час, на который позже происходит прием пищи, связан с повышением индекса массы тела (ИМТ) на 0,95 кг/м². У людей с генетической предрасположенностью к ожирению эта цифра еще выше — до 2,21 кг/м². Через 12 лет задержка времени еды приводила к увеличению массы тела на 2,2%.

В то же время у людей без генетической предрасположенности к ожирению такого эффекта не наблюдалось. Это позволяет сделать важный вывод: корректировка времени приема пищи может являться эффективным инструментом борьбы с ожирением, особенно для тех, кто имеет повышенный генетический риск.

Ученые подчеркивают, что ранние приемы пищи могут снизить влияние генетических факторов и помочь в контроле массы тела. Такой подход можно учитывать в персонализированных стратегиях похудения и профилактики ожирения.

Реклама

Ученые выяснили, что ключевую роль в ожирении играет чрезмерное потребление калорий, а не недостаточная физическая активность, как считалось ранее. Особо решающим фактором является высокое содержание ультраобработанных продуктов в рационе жителей экономически развитых стран.