Эстония ограничивает авиадвижение на границе с Россией: что известно

Эстония временно запретила полеты вдоль всей восточной границы. Это связано с активностью российских войск, а также с атакой украинских дронов в Ленинградской области в ночь на 12 сентября.

Об этом сообщает ERR .

Ограничения на полеты в запретной зоне будут действовать ежедневно в ближайшие недели - с 20:00 до 07:00 на высоте до 6000 метров. Как долго будут действовать эти ограничения, неизвестно. Впрочем, ограничивается только часть авиаактивности.

"Например, кто обращается к нам и обосновывает свои действия, как, например, Департамент полиции минувшей ночью, когда они искали пропавшего человека с помощью дрона, - могут продолжать работу. Мы вводим меру для того, чтобы у операторов наблюдения было меньше объектов для отслеживания", - пояснил командующий ВВС Эстонии.

Введение такой запрещенной зоны связано с необходимостью Сил обороны в ближайшие недели проводить в этом районе более детальный воздушный надзор, тренировочные мероприятия и более гибкую охрану воздушного пространства, при этом обеспечивая безопасность авиадвижения.

"Мы получили информацию, что воздушное пространство Петербурга было закрыто из-за атаки. Мы внимательно наблюдали за российскими самолетами и вертолетами у наших границ и усилили свои возможности наблюдения. Это произошло именно минувшей ночью (11 сентября – ред.)", – пояснил Валге.

Отмечается, что ограничения также коснулись работы авиалинии Хельсинки-Тарту.

Военные подчеркивают, что для Эстонии отсутствует непосредственная и немедленная военная угроза. Однако в регионе возросла частота воздушных инцидентов, вызванная военными действиями России против Украины.

Напомним, после атаки дронов РФ Польша ограничила авиадвижение с 10 сентября по 9 декабря. Речь идет об ограничениях вдоль границы с Украиной и Белоруссией. Отмечается, что с заката до восхода солнца действует полный запрет полетов в зоне EP R129 - за исключением военных воздушных судов.