Эта болезнь может навсегда лишить зрения: большинство людей узнают об этом слишком поздно

Зрение / © Credits

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Около 1000 человек в Венгрии ежегодно полностью теряют зрение из-за осложнений сахарного диабета. Хотя в 90% случаев эту слепоту можно было бы предотвратить благодаря своевременному обследованию.

Об этом пишет Egészségkalauz .

В Венгрии живет 1,4 миллиона диабетиков и почти треть из них никогда не проверяла зрение. Это опасно, ведь тяжелые осложнения диабета долго развиваются без симптомов. Когда человек наконец-то замечает, что стал видеть хуже, вернуть зрение уже невозможно. Чаще из-за этого слепнут люди трудоспособного возраста — от 20 до 65 лет.

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«Как только мы инвестируем в адекватную скрининговую сеть, инвестиции могут принести десятикратную отдачу благодаря предотвращению слепоты», — отметил директор офтальмологической клиники Университета Земмельвайс Золтан Жольт Надь.

Он подчеркнул, что финансовый ущерб государства от потери трудоспособности граждан в пять раз превышает расходы, необходимые на закупку оборудования и организацию своевременных осмотров.

Для решения проблемы в Университете Земмельвайса уже протестировали пилотный проект с участием искусственного интеллекта. В двух небольших городках семейные врачи с помощью специальной камеры делали снимки глазного дна пациентов, а нейросеть оценивала результаты.

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ИИ выявлял патологии с точностью более 90%, направляя к профильным офтальмологам только людей с подозрением на заболевание. Это позволило существенно разгрузить специализированные клиники.

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Медицинское сообщество призывает правительство Венгрии внедрить эту систему на общенациональном уровне, улучшить координацию между врачами разных звеньев, усилить информирование населения и обеспечить государственное финансирование современных лекарств против осложнений диабета.

Напомним, в Великобритании обычная попытка расслабить мышцы лица едва не стоила зрения молодому пациенту. Популярный в быту ручной массажный пистолет стал причиной тяжелой офтальмологической травмы, которая ранее фиксировалась только после масштабных автомобильных аварий или сильных прямых ударов.

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