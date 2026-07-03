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Эта болезнь может навсегда лишить зрения: большинство людей узнают об этом слишком поздно
Врачи предупредили об опасном осложнении диабета, которое часто обнаруживают слишком поздно.
Около 1000 человек в Венгрии ежегодно полностью теряют зрение из-за осложнений сахарного диабета. Хотя в 90% случаев эту слепоту можно было бы предотвратить благодаря своевременному обследованию.
Об этом пишет Egészségkalauz .
В Венгрии живет 1,4 миллиона диабетиков и почти треть из них никогда не проверяла зрение. Это опасно, ведь тяжелые осложнения диабета долго развиваются без симптомов. Когда человек наконец-то замечает, что стал видеть хуже, вернуть зрение уже невозможно. Чаще из-за этого слепнут люди трудоспособного возраста — от 20 до 65 лет.
«Как только мы инвестируем в адекватную скрининговую сеть, инвестиции могут принести десятикратную отдачу благодаря предотвращению слепоты», — отметил директор офтальмологической клиники Университета Земмельвайс Золтан Жольт Надь.
Он подчеркнул, что финансовый ущерб государства от потери трудоспособности граждан в пять раз превышает расходы, необходимые на закупку оборудования и организацию своевременных осмотров.
Для решения проблемы в Университете Земмельвайса уже протестировали пилотный проект с участием искусственного интеллекта. В двух небольших городках семейные врачи с помощью специальной камеры делали снимки глазного дна пациентов, а нейросеть оценивала результаты.
ИИ выявлял патологии с точностью более 90%, направляя к профильным офтальмологам только людей с подозрением на заболевание. Это позволило существенно разгрузить специализированные клиники.
Медицинское сообщество призывает правительство Венгрии внедрить эту систему на общенациональном уровне, улучшить координацию между врачами разных звеньев, усилить информирование населения и обеспечить государственное финансирование современных лекарств против осложнений диабета.
Напомним, в Великобритании обычная попытка расслабить мышцы лица едва не стоила зрения молодому пациенту. Популярный в быту ручной массажный пистолет стал причиной тяжелой офтальмологической травмы, которая ранее фиксировалась только после масштабных автомобильных аварий или сильных прямых ударов.