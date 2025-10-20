Эта диета улучшает сексуальную жизнь: что нужно знать

Кровать / © Freepik

Реклама

Новое исследование китайских ученых показало, что соблюдение средиземноморской диеты может значительно улучшить сексуальную функцию как у мужчин, так и у женщин. Здоровые противовоспалительные пищевые повадки оказались ключевыми для укрепления мышц тазового дна и, как следствие, для лучшего сексуального здоровья.

Об этом пишет Daily Mail.

Связь между питанием и функцией тазового дна (ФТД)

Анализируя данные 31 исследования, ученые пришли к выводу, что диета играет недооцененную роль в проблемах, связанных с тазовым дном, включающих недержание мочи и сексуальную дисфункцию (ими страдают миллионы людей).

Реклама

Противовоспалительная диета (богатая постными белками, фруктами, овощами, полифенолами и полезными жирами) была связана с улучшением сексуальной функции и уменьшением симптомов недержания.

Провоспалительная диета (с высоким содержанием рафинированных углеводов, насыщенных жиров и ультраобработанных продуктов), напротив, повышала риск развития дисфункции тазового дна (ДТД).

Двойной механизм действия средиземноморской диеты

Исследователи, опубликовавшие свои выводы в издании Frontiers in Nutrition, объяснили, что преимущества средиземноморской диеты обусловлены двойным механизмом:

Уменьшение хронического воспаления, создающее постоянную нагрузку на мышцы тазового дна, что может приводить к боли во время секса и дискомфорта. Специфический проваскулярный эффект. Уникальный состав диеты (оливковое масло, орехи) улучшает выработку оксида азота, являющегося решающим фактором для эректильной функции у мужчин.

Влияние лишнего веса

Относительно симптомов недержания мочи исследователи предположили, что преимущества здорового питания могут быть также опосредованы потерей веса. Избыточный вес тела повышает внутрибрюшное давление, создавая механическую нагрузку на мышцы тазового дна и мочевой пузырь. Таким образом, любая диета, способствующая похудению, вероятно, улучшит эти симптомы.

Вывод для клиницистов

Исследование подтвердило, что, несмотря на важность физической терапии (упражнения Кегеля), диетические стратегии, особенно противовоспалительные, являются надежными рекомендациями по улучшению здоровья тазового дна, особенно для пациентов с сопутствующими метаболическими факторами риска.

Справка: Тазовое дно — это группа мышц, поддерживающих внутренние органы, включая мочевой пузырь и половые органы, и контролируют мочеиспускание, дефекацию и эрекцию. Хотя проблемы с ними часто считаются женской проблемой, от недержания страдает примерно каждый пятый мужчина старше 65 лет.

Реклама

Напомним, если вы не представляете свое утро без кофе и в то же время мечтаете избавиться от приступов голода к обеду, есть простое решение, не требующее новых диет. Диетологи утверждают, что только одна чайная ложка доступного аптечного средства, добавленная в ваш любимый напиток, способна подавлять аппетит почти на шесть часов.

Также врачи предостерегают от употребления кофе натощак, поскольку это может навредить желудку и вызвать изжогу, гастрит или даже язву.