538
2 мин

Эта единственная привычка укрепляет отношения и делает пару по-настоящему счастливой

Не всегда нужны грандиозные поступки, чтобы сделать чувства более крепкими. Иногда достаточно просто поблагодарить любимого человека за то, что он есть в вашей жизни. И это станет той магической привычкой, которая вернет нежность, тепло и счастье в ваши отношения.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Как укрепить свои отношения

Как укрепить свои отношения / © www.freepik.com/free-photo

Крепкие, счастливые отношения — это мечта каждой пары. Но со временем романтический пыл угасает, уступая быту, стрессу и усталости. Психологи уверены: не подарки, не путешествия и даже не частота встреч определяют уровень близости между партнерами. Есть одна привычка, которую имеет только каждая пятая пара, и именно она делает отношения по-настоящему глубокими и долговременными.

Секрет счастливых пар — это ежедневная благодарность. Да, именно эта простая, но мощная привычка, которую почему-то недооценивают. Исследование ученых из Университета Джорджии доказало: пары, регулярно выражающие благодарность друг другу, испытывают эмоциональную близость и удовольствие от отношений.

Психологи объясняют это так: когда мы благодарим партнера даже за мелочи — вкусный ужин, поддержку, внимание, мы усиливаем положительное подкрепление. Тогда мозг начинает ассоциировать наши отношения с комфортом, заботой и теплом.

Как ежедневная благодарность укрепляет отношения в паре

  • Благодарность снимает напряжение. Когда в общении появляется «спасибо», исчезает ощущение, что все надо делать из чувства долга.

  • Усиливает чувство значимости. Человек, кторого замечают и ценят, стремится отдавать еще больше любви.

  • Нивелирует конфликтные ситуации. Признательность помогает помнить, сколько всего прекрасного делает для нас партнер, поэтому ссориться обычно нет ни желания, ни потребности.

  • Формирует положительную атмосферу. Благодарность словно заряжает пространство в доме спокойствием и гармонией.

Как легко внедрить привычку благодарить за все, что делает для вас любимый человек

  • Начните с простого: каждый день говорите партнеру «спасибо» даже за малейшую мелочь.

  • Можно завести маленький дневник, куда будете записывать свои благодарности.

  • Добавляйте теплые жесты — объятия, улыбку, приятное сообщение в течение дня.

538
