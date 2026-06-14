Кара Делевинь / © Associated Press

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Француженки уже давно вдохновляют beauty-индустрию по всему миру. Французская красота — одна из тех, что не требует особого труда: там нет 10-шаговых процедур или сложного контурирования, только акцент на естественной красоте. Неудивительно, что последняя стрижка, которая снова приобретает популярность этим летом — челка по-французски.

О трендовой прическе этого сезона, сообщили эксперты Harpers Bazaar.

Наir-эксперты подчеркивают, что эта прическа является одной из самых стабильных в истории Франции. Челка, отличающаяся мягкими чертами украшала лицо самых известных женщин культуры на протяжении десятилетий, от Брижит Бардо до Джейн Биркин. Теперь опять он находится в центре внимания.

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Что делает особенным челка по-французски

Челка по-французски — это не столько полное изменение стрижки, сколько добавление мягкой, воздушной челки. Такое обрамление лица мгновенно придает простым волосам ощущение стилизации.

«Его следует стричь точечной машинкой или бритвой, чтобы форма оставалась легкой, а не тяжелой или слишком сложной. Такая челка хорошо сочетается с волосами средней длины или немного длиннее. Он естественно отрастает, образуя пряди, гармонично обрамляющие лицо», — рассказал парикмахер Люк Бенсон.

«Французская челка» становится все более популярной, потому что отражает общую тенденцию в мире моды к природной красоте, которая не требует особого ухода. Эта прическа более мягкая и намеренно распущенная, поэтому является более удобной альтернативой жесткой и часто сложной укладке челки.

Как сделать челку по-французски

У парикмахера попросите мягкую, тонкую челку с более длинными краями, обрамляющими лицо. Главное — избегать чего-то слишком прямолинейного или тяжелого.

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«Попросите челку, которая плавно сочетается с остальной стрижкой, поскольку современная французская челка должна ощущаться интегрированной, а не резко обособленной или с прямой линией», — советует стилист Джейк Унгер,

Укладка челки также должна быть минимальной и продуманной. Он особенно хорошо смотрится на волосах средней длины и густоты.

Также важно учитывать форму лица перед укладкой. Челки прекрасно смотрятся на всех барышнях, но особенно подходят к длинным, овальным и сердцевидным лицам.

Дакота Джонсон. / © Associated Press

Кара Делевинь. / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс. / © Associated Press

Напомним, мы писали о том, как часто нужно подстригать волосы. Эксперты отмечают, что это нужно делать. но интервалы между подстриганиями зависят от многих факторов.

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