Эта функция "съедает" весь заряд батареи: выключите ее – и телефон долго не будет садиться

Что нужно сделать, чтобы телефон не разряжался: маленькая хитрость, о которой мало кто знает.

Наверное, каждый из нас неоднократно испытывал такую проблему – быстро садится батарея. И вроде бы в течение дня не часто пользуешься смартфоном, все вкладки и программы закрыты, а батарея все равно не держит заряд. Не все знают, но есть такие функции, которые очень быстро съедают заряд телефона. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы заряд батареи держался очень долго.

Что нужно сделать, чтобы смартфон долго держал заряд

Эксперты рекомендуют не включать свой смартфон в вибрационный режим. И вот почему. Ибо вибромотор, работающий на мобильном устройстве, "съедает" много заряда. Поэтому следует отключить эту функцию и по возможности ею не пользоваться, тогда батарея будет долго держать заряд.

Как отключить вибросигнал: пошаговая инструкция

Откройте главное меню и найдите значок "Настройки". Затем выберите из списка "Звуки и вибрация". В разделе "Вибрация во время вызова" выберите "Выключить" и нажмите.

После этой простой манипуляции телефон долго будет держать заряд и вам не придется заряжать его каждый час.

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