Эта кнопка на iPhone способна на гораздо большее: полезный трюк, о котором догадываются далеко не все

iPhone

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Физическая кнопка Action Button на iPhone может стать гораздо полезнее, если настроить её для быстрого доступа сразу к нескольким важным функциям.

Журналистка издания ZDNET призналась, что долгое время использовала эту кнопку только для переключения режима звука, пока советы пользователей социальной сети Reddit не открыли новые возможности смартфона. Благодаря простым настройкам с помощью одной кнопки теперь можно мгновенно включать фонарик, создавать голосовые заметки, переводить текст или распознавать музыкальные треки.

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Как настроить кнопку

Сначала запустите приложение «Команды» и создайте новую папку, в которую добавьте все необходимые функции для Action Button. Это могут быть опции для быстрого включения фонарика, записи аудиозаметок, перевода слов или распознавания песен через Shazam.

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После этого откройте «Настройки», перейдите в меню настроек Action Button и пролистайте список, пока не увидите раздел «Команды». Нажмите на него и укажите только что созданную папку. Теперь при нажатии этой кнопки на экране будет появляться меню со всеми выбранными инструментами.

Настройка кнопки для быстрого переключения режимов фокусировки

Физическую кнопку Action Button можно легко настроить на смену функций в зависимости от того, какой именно режим фокусировки включен в данный момент. Редактор издания активно использует эти настройки в течение рабочего дня, во время отдыха и спортивных тренировок, подбирая отдельные действия для каждой ситуации.

В частности, ей понадобился быстрый доступ к будильникам именно тогда, когда на смартфоне включен режим «Сон». Для этого в приложении «Команды» она создала правило: если активна фокусировка «Сон», устройство открывает «Часы», а во всех остальных случаях запускается приложение «Карты». Добавление второго условия позволяет одной и той же кнопке выполнять совершенно разные задачи в соответствующее время суток.

Какие дополнительные функции можно настроить на Action Button

Компания Apple значительно упростила процесс создания команд: отныне пользователям достаточно описать желаемую задачу голосом или в текстовом сообщении, после чего приложение самостоятельно сформирует необходимый алгоритм по принципу «если — то».

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Например, для режима «За рулем» можно настроить автоматическое открытие навигатора или гаражных ворот при приближении к дому. Когда вы смотрите телевизор, Action Button может мгновенно вызвать виртуальный пульт Apple TV на экране смартфона, а при включенном режиме «Фитнес» — сразу запускать любимый музыкальный сервис.

Во время отключения света смартфон можно зарядить от заранее заряженного внешнего аккумулятора, который следует держать под рукой и регулярно проверять. Еще один простой способ — зарядить телефон через USB-порт автомобиля, но при подключении лучше завести двигатель, чтобы не разрядить аккумулятор машины.

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