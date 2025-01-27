Эта кнопка на стиральной машинке превратит ее в сушилку: вот что нужно сделать

Такой простой трюк поможет вам существенно оптимизировать процесс сушки белья и сэкономить свое время и ресурсы.

Если у вас нет сушильной машины, ее не обязательно покупать, есть простой способ, который поможет стиралке справиться с сушкой вещей не хуже. Для этого вам понадобится только сухое полотенце. Современные стиральные машинки имеют мощную функцию отжима, именно эту опцию можно использовать для того, чтобы высушить вещи после стирки.

Как работает этот метод: пошаговая инструкция

Что нужно делать? Все достаточно просто, нужно просто положить сухое полотенце в барабан во время последнего отжима. Именно он будет впитывать влагу из постиранных вещей. Таким образом, одежда станет сухой сразу после того, как закончится цикл стирки.

Сначала дождитесь, пока закончится цикл стирки. Затем положите в барабан большое сухое махровое полотенце, можно использовать махровую простынь. Чем больше полотенце, тем больше оно будет впитывать влаги. Включите машинку на максимальное количество оборотов отжима и запустите цикл. После завершения отжима извлеките вещи из барабана, вы заметите, что они будут практически сухими.

Какие преимущества такого метода сушки вещей

Экономия времени и электроэнергии. Досушивание вещей может вообще не потребоваться. Таким образом, можно обойтись без дополнительного прибора для сушки, что положительно скажется на счетах за свет. Бережный уход за вещами. Сушка таким способом помогает сохранить яркий цвет и форму белья, что продлевает срок их службы. Простота и доступность. Нет нужды покупать сушильную машинку, все что нужно для сушки – это сухое большое полотенце.

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