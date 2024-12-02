Эта магическая фраза привлечет в вашу жизнь счастливые события и изобилие: напишите ее на бумаге

Этот лист с волшебными словами следует носить с собой семь дней, а затем сжечь.

Эзотерики поделились методом магии слова, который поможет привлечь в жизнь счастье, успех и большие деньги. Рассказываем, ссылаясь на ресурс Ukr.Media, что нужно сделать, чтобы благополучие всегда оставалось с вами.

Как привлечь счастье и богатство с помощью одной фразы

Возьмите ручку и бумагу. Вам нужно будет написать такой текст: "Ангел мой, будь со мной! Одна удача идет, другую за собой ведет".

Затем сверните лист и в течение семи дней носите с собой. Его можно положить в карман или бумажник. Эзотерики убеждают, что этот ритуал помогает привлечь положительную энергию в жизнь написавшего эту фразу. Человек будет привлекать успех, счастливые события и деньги, как магнитом.

Через семь дней ритуал следует завершить, лист с написанным текстом сжечь. Эксперты по эзотерике говорят, что сжигание – это символ завершения цикла привлечения удачи и денег и открытие пространства для новых возможностей.

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