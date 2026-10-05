Эта марка автомобиля не нуждается в ремонте: механики назвали модель, которая не создает проблем

Какой автомобиль редко ломается / © www.freepik.com/free-photo

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Автомобилисты знают, что даже покупка машины известной марки не гарантирует, что со временем не придется тратить значительные суммы на ремонт. В то же время, некоторые модели механики считают особенно удачными с точки зрения надежности и стоимости обслуживания. Одним из таких фаворитов назвали автомобиль японского производителя Toyota. Об этом пишет ресурс «Радио Трек»

Какую марку автомобилей очень хвалят механики

Механик Роберт Ханна, которого цитирует Mirror, особенно положительно отозвался о Toyota. По его словам, автомобили этой марки нечасто попадают в автосервис из-за серьезных неисправностей двигателя, а их обслуживание обычно не относится к самым дорогим.

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Среди моделей специалист отдельно выделил Toyota Yaris с гибридной бензиновой силовой установкой. Еще один механик, Чарли Стерретт, также назвал Toyota своим фаворитом, но обратил внимание на другую модель — Aygo с автоматической коробкой передач.

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Однако эксперты отмечают: даже автомобиль, имеющий хорошую репутацию относительно своей надежности, нуждается в регулярном техническом обслуживании.

Toyota Yaris или Vauxhall Corsa: показавший тест

Toyota Yaris также опробовал автомобильный эксперт Кристофер Шарп, сравнив ее с Vauxhall Corsa. На первый взгляд, модели имеют немало общего: обе имеют передний привод и гибридные силовые установки.

Однако поведение машин на дороге оказалось разным. По оценке Шарпа, Toyota Yaris увереннее чувствует себя на извилистых загородных дорогах и кажется легче при прохождении поворотов. В то же время ее подвеска более жесткая, поэтому большие выбоины чувствуются сильнее.

Vauxhall Corsa оказалась выше, больше и мягче во время движения. При повороте она больше наклоняется, зато демонстрирует лучшую динамику на низких оборотах.

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При разгоне до скорости автомагистрали Toyota может работать несколько громче. В то же время обе модели, по словам эксперта, остаются стабильными и предсказуемыми на поворотах.

Какие автомобили могут потребовать больше затрат

Пока Toyota получает положительные отзывы от механиков, по автомобилям Jaguar Land Rover оценки одного из специалистов оказались значительно более критичными.

Владелец автосервиса в Лондоне Алекс Альфано рассказал, что во время работы часто сталкивается с проблемами автомобилей Land Rover. В частности, он обратил внимание на вытекание масла и неисправности пневматической подвески.

Отдельные претензии механик высказал по поводу дизельного двигателя Ingenium. По его словам, этот силовой агрегат имеет проблемную репутацию. Также в сервис, по словам специалиста, регулярно обращаются владельцы электромобилей I-Pace из-за неисправностей системы подзарядки, высоковольтной изоляции и климатической системы.

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В то же время, называть любую марку автомобилей абсолютно надежной или ненадежной было бы неправильно. На ресурс машины влияют конкретная модель и двигатель, год выпуска, пробег, условия эксплуатации и то, насколько своевременно владелец проходит техническое обслуживание.

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