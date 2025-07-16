Загадка / © Pexels

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Хотите узнать, как хорошо работает ваш мозг? Эта, на первый взгляд, простая задача вызывает цепную реакцию в соцсетях. Если вы считаете себя «мозгом семьи», то у вас всего пять секунд, чтобы подтвердить это на деле. Задание настолько запутано, что с ним не справились даже те, кто привык решать задачи на логику на раз-два.

Об этом пишет Mirror.

Все начинается с якобы обычных примеров:

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11+11=4

12+12=6

13+13=8

А теперь внимание — 14 + 14 =?

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Вам нужно не просто добавить — а понять логику. Иначе провал и стыд.

Эта задача уже стала хитом в Британии, где пользователи соцсетей массово спорят о правильном ответе. Многие обращают внимание: это не математика в чистом виде, а головоломка на отвлеченное мышление. Успешное решение требует не только знаний арифметики, но и креативного подхода.

Несмотря на развлекательный формат такого типа задачи — реальный вызов для мозга. Как утверждают нейропсихологи, регулярное решение таких головоломок:

повышает концентрацию,

активизирует кратковременную память,

улучшает аналитическое мышление.

Разгадка: как все работает

Ключ в закономерности. 11 + 11 = 4 — это не о сумме чисел, а о количестве букв в записи результата. Например:

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11 + 11 = 22 → слово «двадцать два» (на украинском) имеет 12 букв, но в оригинале подсчет на английском: «twenty two» → 10 букв → нет, не совпадает.

Здесь другая логика:

11 + 11 → 2 одиннадцать → дважды 11 → 22 → 2 + 2 = 4

12 + 12 → 24 → 2 + 4 = 6

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13+13→26→2+6=8

14+14→28→2+8=10

Правильный ответ — 10.

То есть речь идет о цифровой сумме полученного результата.

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Если вам удалось решить предыдущую задачу, готовую к следующему уровню сложности?

Эта задача была создана в Британском центре правительственной связи (GCHQ). Ее часто предлагают специалистам по кибербезопасности для проверки логики и сообразительности.

Перед вами набор слов:

Мэдисон

Сатурн

Делать

Азот

Исход

Задача — найти лишнюю или вывести скрытую закономерность. Решили? Не спешите — времени ограничено не будет, но, если не сможете справиться за 30 минут — пора подумать о кофе.

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Во время цифровых технологий мозг все чаще отдает задачи калькуляторам, смартфонам и искусственному интеллекту. Но способность быстро анализировать, видеть скрытые связи и оригинально мыслить становится все более востребованной. Особенно в мире, где информация — главное оружие.

Напомним, ипотечная компания Crawford Mulholland решила проверить внимательность пользователей, предложив выбрать «время, ближайшее к полуночи» из четырех вариантов:

A) 11:55

B) 00:06

C) 11:50

D) 00:03

Несмотря на то, что подобные задачи кажутся знакомыми и несложными, это вызвало настоящий резонанс. В комментариях к видео разгорелись жаркие споры, ведь мнения участников разделились.

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