- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 609
- Время на прочтение
- 2 мин
Эта морская рыба наиболее недооценена, а зря: она недорогая, очень вкусная и невероятно полезная
Эта рыба обладает изысканным вкусом, питательная и диетическая. Если вы хотите разнообразить свой рацион без лишних затрат, обязательно добавьте ее в меню.
Когда речь заходит о полезной и вкусной рыбе, большинство сразу вспоминает семгу, дораду или форель. Но есть вид, который почему недооценивают и даже игнорируют. А зря, ведь эта рыба стоит в разы дешевле, продается в любом магазине и имеет уникальные свойства для здоровья. Речь идет о сайре.
Почему стоит обратить внимание на сайру
Сайра — морская рыба из семьи скумбриевых. Она обладает приятным, насыщенным вкусом, нежным мясом и богатым набором микроэлементов. В Японии ее считают деликатесом, а у нас она преимущественно встречается в консервированном виде. Хотя именно запеченная и жареная сайра раскрывает свой настоящий изысканный вкус.
Почему сайру часто недооценивают? Многие привыкли считать, что ценность рыбы определяется ее ценой. Поэтому сайра оказалась «в тени» дорогих сортов. Однако по полезности она не уступает красной рыбе, а иногда даже превосходит ее.
Какая польза сайры для здоровья
Омега-3 жирные кислоты — поддерживают работу сердца и сосудов, снижают уровень «плохого» холестерина.
Витамины А, D и группы B — укрепляют иммунитет, нервную систему и кости.
Йод и фосфор — необходимы для щитовидной железы и мозговой активности.
Легкоусвояемый белок — отлично подходит для людей, которые хотят сохранять мышечный тонус.
Как приготовить сайру, чтобы почувствовать ее настоящий изысканный вкус
Запекание в фольге с лимоном и зеленью сохраняет максимум сочности, пользы и нежности.
Гриль или сковорода-гриль. Такое приготовление будет придавать аппетитную корку и выразительный аромат.
Рыбный суп из сайры — легкий и полезный вариант для всей семьи.
Домашние консервы — с минимумом специй, но с максимумом природного вкуса.