Какая польза мойвы: как приготовить / © Фото из открытых источников

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Когда речь идет о полезной морской рыбе, большинство вспоминает дорогие сорта или привычные продукты, регулярно появляющиеся на домашнем столе. Но есть еще один вариант, который часто остается без внимания, — это мойва. Эта небольшая рыба доступная по цене, быстро готовится и имеет приятный насыщенный вкус. К тому же она содержит полноценный белок, жирные кислоты омега-3 и важные микроэлементы.

Чем полезна мойва и что входит в ее состав

Мойва принадлежит к морским рыбам из семейства корюшковых. Несмотря на небольшие размеры, она имеет достаточно питательный состав. Исследование, опубликованное Journal of Food Composition and Analysis, подтверждает, что эта рыба является источником полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и минералов.

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Вот чем ценна мойва:

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Омега-3 жирные кислоты необходимы для нормальной работы сердечно-сосудистой системы и мозга. Организм не производит его в достаточном количестве самостоятельно, поэтому важно получать с пищей.

Полноценный белок — нужен для поддержания мышц, восстановления тканей и нормальной работы организма.

Витамин B12 — участвует в кроветворении и поддерживает нормальную работу нервной системы.

Селен и фосфор важны для обмена веществ, работы щитовидной железы и поддержания здоровья костей.

По данным канадского отраслевого ресурса Seafood from Canada, в 100 г мойвы содержится примерно 15 г белка, а также кальций, калий и железо.

Как вкусно приготовить мойву

Самый простой способ — запечь рыбу в духовке. Для этого достаточно разморозить мойву, промыть, обсушить бумажными полотенцами, посолить, добавить черный перец и немного паприки. Выложите тушки на противень с пергаментом, слегка смажьте маслом и запекайте при температуре 200 °C примерно 15–20 минут. Время зависит от размера рыбы.

Еще один хороший вариант — приготовить мойву на сковороде. Обваляйте обсушенные тушки в небольшом количестве муки с солью и обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте с лимоном, зеленью или овощным салатом.

Мойва также хорошо смакует запеченой, с луком и лимонным соком. Так можно приготовить несколько порций без сложных маринадов и дорогих ингредиентов.

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Как выбрать качественную мойву

При покупке замороженной рыбы обращайте внимание на цельность тушек и количество льда в упаковке. Чрезмерная ледяная глазурь может свидетельствовать о неправильном хранении или повторной заморозке. После размораживания рыба должна иметь естественный морской запах без резкой кислой или неприятной нотки.

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