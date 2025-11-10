Эта находка в саду заставила мужчину вызвать полицию: что это было

Сад / © unsplash.com

Житель штата Орегон (США) пережил настоящее потрясение, когда во время рутинных работ в собственном саду наткнулся на массивную металлическую коробку, которую назвал «забытой временем». Значительный размер находки и исторический контекст участка сразу натолкнули мужчину на мысль, что он «нашел могилу».

Об этом пишет Mirror.

Подозрения и исторические карты

Согласно картам штата Орегон 1850-х годов, примерно на этом месте когда-то стояла часовня. Это обстоятельство лишь усугубило подозрения владельца участка, который поспешил поделиться своей жуткой находкой на Reddit.

Муж сразу обратился за помощью:

Он связался с археологической группой, связанной с городским советом. Отправил сообщение в вебчат полиции.

Полицейские прибыли в течение двух часов, но обнаружили полную незаинтересованность в дальнейшем расследовании. Они были «удовлетворены», разве что он не нашел бы человеческие кости.

Детали конструкции

Оставшись один на один со своей находкой, мужчина продолжил копать. Он выяснил, что конструкция имеет глубину около 1–1,2 метра, а ее дно сплошное и соединенное со стенами. Это подтверждало, что содержимое находится внутри.

После того как он поделился деталями, пользователи Reddit быстро включились в обсуждение. Отвечая на вопрос об ориентации, мужчина добавил, что находка направлена на восток-запад.

Комментаторы напомнили, что в христианской традиции людей хоронили лицом к востоку, в направлении Иерусалима, что является весомым аргументом в пользу версии о могиле. Хотя некоторые пользователи настаивали, что это не что иное как септик или выгребная яма.

«Я действительно немного обеспокоен тем, что вы не нашли скелета, потому что единственное возможное объяснение состоит в том, что труп превратился в зомби и сейчас находится на свободе», — пошутил один из комментаторов, подчеркивая таинственность находки.

Финал этой истории остается открытым, но он уже вызвал большой интерес к «забытой» истории участка.

