Эта недорогая рыба может заменить лосось: в ней много белка и меньше жира

Какую рыбу есть вместо лосося — польза форели для здоровья / © Associated Press

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Лосось по-прежнему остается одним из самых популярных вариантов для тех, кто хочет включить в рацион полезную рыбу. Однако достойной альтернативой ему может стать радужная форель. Она содержит много белка, при этом менее калорийна и имеет более низкое содержание жира.

Об этом сообщило польское издание Planeta.pl.

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В 100 г радужной форели содержится около 20 г полноценного белка. Он снабжает организм необходимыми аминокислотами и помогает поддерживать мышечную массу.

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Форель также является источником калия, селена, магния и фосфора. В её мясе содержатся витамин А и витамины группы В, в частности В12. В зависимости от вида рыбы, её рациона и условий выращивания, она также может обеспечивать организм витамином D и омега-3 жирными кислотами.

Еще одно преимущество форели — относительно низкое содержание ртути. Кроме того, эту рыбу считают легкоусвояемой.

Форель или лосось: что калорийнее

Заметная разница между радужной форелью и выращенным атлантическим лососем заключается в калорийности. В 100 г форели содержится около 140 ккал, тогда как в таком же количестве выращенного атлантического лосося — примерно 200 ккал.

Поэтому форель может подойти тем, кто стремится получать достаточно белка, но при этом следит за калорийностью рациона.

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В то же время по содержанию омега-3 жирных кислот лосось имеет преимущество. Форель также содержит важные EPA и DHA, однако в 100 г лосося их обычно больше. Эти жирные кислоты необходимы для нормальной работы организма, в частности сердечно-сосудистой и нервной систем.

Как лучше готовить форель

На калорийность готового блюда в значительной степени влияет способ приготовления. При жарке рыба впитывает часть жира со сковороды, из-за чего калорийность блюда возрастает.

Более сбалансированным вариантом может стать форель, приготовленная на пару или запеченная в духовке на пергаменте с небольшим количеством жира.

Её можно подавать с крупами, картофелем или цельнозерновым хлебом и овощами. Для приправы достаточно лимона, перца, чеснока, укропа и небольшого количества оливкового масла.

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В то же время нет необходимости полностью заменять лосось форелью. Обе рыбы являются источниками белка и других питательных веществ, но их состав различается: форель менее калорийна, тогда как лосось обычно содержит больше жира и омега-3 кислот EPA и DHA.

Напомним, ранее мы сообщали, что обычная перловая крупа может стать полезным дополнением к ежедневному рациону, помогая поддерживать здоровье сердца.

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