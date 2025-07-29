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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
124
Время на прочтение
1 мин

Эта незаметная функция в стиральной машинке поможет сэкономить до 4000 грн на электричестве

Простые шаги, не требующие никаких затрат, могут сделать бытовую технику более эффективной и помочь сэкономить деньги.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как сделать стиральную машинку более эффективной

Как сделать стиральную машинку более эффективной / © Freepik

В условиях роста тарифов украинцы все чаще ищут способы, как сэкономить на оплате коммунальных услуг. И один из таких способов сбережения есть в стиралке. Специалист по ремонту и работе бытовой техники, Райан Адамс, советует пользоваться дополнительным режимом отжима перед сушкой вещей. Такой простой шаг помогает значительно снизить влажность белья, сократить время работы сушилки и снизить потребление электроэнергии. По подсчетам экспертов это может сэкономить до 4000 гривен в год. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Какие еще полезные советы для экономии электроэнергии

  • Не перегружайте барабан, особенно когда стираете большие вещи, например постель или полотенца.

  • Всегда проверяйте карманы, мелкие металлические или пластиковые предметы могут повредить детали стиральной машинки.

  • Очищайте фильтр сушилки после каждого цикла, чтобы предотвратить перегрев, пожары и лишнее потребление электроэнергии.

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Дата публикации
Количество просмотров
124
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