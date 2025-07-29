Эта незаметная функция в стиральной машинке поможет сэкономить до 4000 грн на электричестве

Как сделать стиральную машинку более эффективной / © Freepik

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В условиях роста тарифов украинцы все чаще ищут способы, как сэкономить на оплате коммунальных услуг. И один из таких способов сбережения есть в стиралке. Специалист по ремонту и работе бытовой техники, Райан Адамс, советует пользоваться дополнительным режимом отжима перед сушкой вещей. Такой простой шаг помогает значительно снизить влажность белья, сократить время работы сушилки и снизить потребление электроэнергии. По подсчетам экспертов это может сэкономить до 4000 гривен в год. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Какие еще полезные советы для экономии электроэнергии

Не перегружайте барабан, особенно когда стираете большие вещи, например постель или полотенца.

Всегда проверяйте карманы, мелкие металлические или пластиковые предметы могут повредить детали стиральной машинки.

Очищайте фильтр сушилки после каждого цикла, чтобы предотвратить перегрев, пожары и лишнее потребление электроэнергии.