Эта одежда старит женщин 40+: пять зимних вещей, от которых следует избавиться и чем их заменить

Если в вашем шкафу остались мешковатые синтетические вещи с пайетками, стразами и бусами, то от них следует немедленно избавиться. Ибо одежда не по фигуре из дешевого материала визуально прибавляет возраст и увеличивает объем талии. Если хотите иметь привлекательный и элегантный вид после сорока лет, тогда не следует носить эти пять вещей. Рассказываем, от чего стоит отказаться, а что одевать, чтобы выглядеть потрясающим.

Раньше мы писали о пяти признаках того, что ваш пуховик устарел и чем его лучше заменить.

Силуэтный пуховик

Какая зимняя одежда добавляет возраста / Фото: pixabay.com

Эта модель куртки утратила свою актуальность еще несколько лет назад. К тому же такой пуховик уродует общий образ, особенно если он имеет меховой воротник или большие принты. В трендах удлиненные куртки прямого кроя в монохромных цветах, не имеющих блестящей дешевой фурнитуры.

Короткий пуховик

Какая зимняя одежда добавляет возраста / Фото: pixabay.com

Он не только непрактичный, но и будет выглядеть довольно бессмысленно на женщине, которой немного за сорок. Тем более, что сейчас есть куртки удлиненных моделей – стеганые, авиаторы, бомберы и т.д., которые органично впишутся в любой зимний образ.

Приталенный свитер с крупной вязкой

Какая зимняя одежда добавляет возраста / Фото: pixabay.com

Эти модели вышли из моды несколько лет назад. Такая одежда очень деформирует пропорции тела, уродуя фигуру. Будет лучше, если вы обратите внимание на свитера прямого или свободного кроя, также для такого возраста актуальны модели платьев-свитеров. В таком платье сорокалетняя женщина любых форм будет выглядеть привлекательно и элегантно.

Сапоги-чулки на каблуке

Какая зимняя одежда добавляет возраста / Фото: pixabay.com

Такая обувь подходит больше для клубов или тематических вечеринок. Она совсем не актуально зимой, когда на дорогах снег и гололедица, потому что в таких сапогах можно легко травмироваться. Зато для девушек, которым чуть-чуть за сорок, будут актуальны грубые ботинки на широкой подошве, утепленные челси или сапоги.

Приталенная дубленка

Какая зимняя одежда добавляет возраста / Фото: pixabay.com

Такую вещь можно заменить дубленкой свободного кроя с широким поясом или авиатором, который на пике трендов. Также стоит рассмотреть варианты зимних пальто свободного кроя с поясом или ремнем, которые сейчас актуальны. В таких одеждах ваш образ будет элегантным и потрясающим.

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