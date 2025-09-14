Эта опасная фраза разрушает детям жизнь: родители ни в коем случае ее не должны говорить

Какие слова нельзя говорить своему ребенку / © Freepik

Слова родителей обладают чрезвычайной силой. Они способны поддержать ребенка, подарить ему веру в себя, но могут и разрушить уверенность на долгие годы. Психологи предупреждают, что есть высказывания, которые нельзя употреблять во время общения с детьми.

Почему одна фраза становится опасной для будущего детей

Фраза «Ты ничего не можешь» — одна из самых разрушительных. Взрослому может казаться, что это обычный упрек, произнесенный в пылу эмоций. Однако для ребенка эти слова звучат как приговор. Малыш начинает верить, что действительно ни на что не способен. Это формирует низкую самооценку, страх перед новыми задачами и привычку быстро сдаваться.

Дети, часто слышащие подобные слова, вырастают неуверенными в себе. Им гораздо сложнее добиваться успеха в учебе, карьере и личных отношениях. Постоянное ощущение собственной несостоятельности мешает реализовать потенциал и делает человека зависимым от чужого мнения.

Как правильно говорить с детьми, чтобы они росли уверенными в себе

Вместо разрушительных фраз следует использовать слова поддержки в общении со своими детьми:

«У тебя получится, если попробуешь еще раз».

«Давай подумаем вместе, как это сделать».

«Я вижу, что ты стараешься, и это самое главное».

Такие слова формируют у ребенка веру в собственные силы, мотивируют новые попытки и укрепляют доверие к родителям.