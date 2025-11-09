Эта ошибка осенью стоит урожая: когда сажать малину, чтобы она пережила зиму

Малина. / © pixabay.com

Первая половина ноября – последний срок, когда еще можно высадить малину в своем саду. Позже и зимой этого делать категорически нельзя. Со временем высадить кусты этих ягод можно будет уже весной.

Почему сейчас самый лучший сад, чтобы высадить кусты малины, сообщает портал Kobieta w INTERIA.PL.

Сейчас почва достаточно влажная. Благодаря этому растения смогут лучше укорениться до наступления зимы. Малина сможет образовать новые корни даже при температуре около 0-4°C.

Как высаживать малину

Обрежьте кончики корней саженцев и удалите все поврежденные или сухие. Выкопайте яму глубиной примерно 10 см и шириной 20 см. Замочите корни в воде, смешанной с садовой землей.

Закопайте растение до третьей почки (считая от основания саженца). Обрежьте все побеги выше почки, образовавшейся на расстоянии 30 см. Хорошо полейте растение.

Если мы высаживаем рассаду из контейнера, процесс будет выглядеть несколько иначе. Сначала окуните контейнер в воду, а затем извлеките саженцы малины. Выкопайте яму достаточной глубины, чтобы уместить корневую грудку. Поместите саженец в яму: верхний слой грунта должен быть наравне с поверхностью грунта.

Закопайте растение и уплотните почву вокруг него. Обрежьте все побеги выше почки, образовавшейся на высоте 30 см. Полейте саженец.

