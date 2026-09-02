Как правильно стирать белые вещи / © pexels.com

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И дело не всегда в возрасте ткани или некачественном стиральном порошке. Иногда причина гораздо проще — неправильная сортировка вещей перед стиркой.

Эксперты по уходу за одеждой советуют не смешивать белые вещи с темными и яркими тканями. Даже если вы стираете одежду в холодной воде, краситель из некоторых вещей может постепенно переходить на светлые ткани. Особенно это касается темной одежды и джинсовой ткани.

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Главная ошибка, из-за которой белые вещи сереют

Самая распространенная ошибка — стирать белую одежду вместе с темной или цветной.

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Казалось бы, если в барабане нет красного носка, который может покрасить все белье в розовый, ничего страшного не произойдет. Но проблема часто гораздо менее заметна.

При стирке небольшое количество красителя может вымываться из ткани. Если вместе с такими вещами оказываются белые футболки, рубашки или полотенца, частицы краски оседают на светлой ткани. После одного цикла разница может быть практически незаметной, но регулярная совместная стирка постепенно делает белые вещи тусклыми и серыми.

Особое внимание следует уделять джинсам и другой одежде с темным красителем. Именно они могут быть одним из источников нежелательной цветопередачи.

Помогает холодная вода

Не всегда. Холодная стирка может уменьшить риск интенсивного вымывания краски, но не гарантирует, что белая одежда не изменит цвет. Если постоянно стирать белые вещи вместе с темными, даже холодная вода не устранит проблему полностью.

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Поэтому самое надежное правило остается простым: белое отдельно от темного и цветного.

Да, это означает дополнительную стирку. Однако именно так можно дольше сохранять белую одежду яркой и не допустить постепенного накопления серого оттенка.

Как правильно стирать белые вещи

Правильная сортировка — только первый шаг. Чтобы белая одежда дольше оставалась свежей, стоит обратить внимание еще на несколько моментов.

Проверяйте температуру воды

Не следует автоматически выбирать самый горячий режим. Прежде всего, смотрите на рекомендации производителя на этикетке конкретной вещи.

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Для части белых вещей теплая или горячая вода может обеспечивать более эффективную очистку, помогать удалять пятна и неприятные запахи. В то же время некоторые ткани нуждаются в более деликатном режиме.

Не перебирайте со стиральным средством

Больше порошка не означает более чистую одежду.

Чрезмерное количество средства может оставлять на ткани остатки, из-за которых оно со временем будет выглядеть тусклой. Поэтому используйте количество, рекомендованное производителем стирального средства, и учитывайте загрузку машины.

Для белой одежды можно выбирать средства, предназначенные именно для белых тканей, если они подходят для конкретного материала.

Не пересушивайте белье

Чрезмерная сушка также не помогает сохранить одежду в лучшем состоянии.

По возможности белые вещи можно сушить естественным способом. При использовании сушильной машины лучше выбирать невысокую температуру и не оставлять одежду сушиться дольше, чем нужно.

Как не допустить, чтобы белая одежда посерела

Запомнить несколько простых правил гораздо легче, чем пытаться вернуть вещам первоначальное белье после десятков неудачных стирок:

Сортируйте белые, темные и цветные одежды отдельно. Не стирайте белые вещи вместе с джинсами и другими темными тканями. Перед стиркой проверяйте этикетку на одежде. Используйте рекомендованное количество стирального средства. Не выбирайте слишком высокую температуру без необходимости. Не пересушивайте вещи в сушильной машине.

Для белых вещей по возможности используйте соответствующее стиральное средство.

FAQ

Почему белые вещи становятся серыми после стирки?

Чаще всего причина заключается в регулярной стирке белой одежды вместе с темными или цветными вещами. Краситель из тканей может постепенно переноситься на белую одежду, из-за чего она теряет яркость и приобретает серый или желтоватый оттенок.

Как стирать белые вещи, чтобы они не серели?

Первое правило — стирайте белую одежду отдельно от темной и цветной. Также соблюдайте рекомендации на этикетке относительно температуры, не используйте избыточное количество стирального средства и не пересушивайте вещи.

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